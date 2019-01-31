Боевики два раза обстреляли позиции ООС Вчера, 18:58 89 Цей матеріал також доступний українською

В четверг, 31 января, боевики два раза обстреляли позиции ООС, во время одного из обстрелов противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.



В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе населенного пункта Пески.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий не пострадал. Силы ООС подавляли огонь противника с помощью дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, три раза с помощью запрещенного вооружения.