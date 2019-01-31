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Боевики два раза обстреляли позиции ООС

Вчера, 18:58
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В четверг, 31 января, боевики два раза обстреляли позиции ООС, во время одного из обстрелов противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток террористы обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе населенного пункта Пески.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий не пострадал. Силы ООС подавляли огонь противника с помощью дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, три раза с помощью запрещенного вооружения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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