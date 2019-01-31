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В зоне ООС украинские военные уничтожили зенитную установку боевиков

Сегодня, 07:27
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза из запрещенного вооружения.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополь боевики вели огонь из ручных гранатометов. В районе Марьинки применили  крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Новомихайловки боевики стреляли из гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север украинские позиции вблизи Кряковки попали под огонь из минометов калибра 82 мм. Из автоматических гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли в районе хутора Вольный.. Возле Попасной применили минометы калибра 82 мм. В районе Крымского боевики вели огонь из с 82 мм минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У. Украинские военные подавили минометную батарею террористов, а зенитную установку уничтожили.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

Среди украинских военных пострадавших нет.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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