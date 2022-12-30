Боевик «ДНР» получил 15 лет тюрьмы за попытку уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области — СБУ
Уничтоженная российская военная техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Житель Донецкой области, который с начала полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону боевиков «ДНР», проведет 15 лет в тюрьме. Он пытался уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В рядах разведгруппы вражеских войск он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.
В июле 2022 года он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников.
Во время рейда вражеская ДРГ была своевременно разоблачена и ликвидирована, а сам боевик — взят в плен.
По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года вступил в созданную РФ «1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду народной милиции «ДНР».
Там его назначили на «должность» стрелка, а затем перевели в разведывательную группу российских захватчиков.
На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.