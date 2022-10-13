Охранявший террориста «Гиви» боевик получил 13 лет тюрьмы — СБУ

13 октября, 16:48
Поделиться:
Террорист Гиви (слева) (Фото:www.radiosvoboda.org)

Террорист Гиви (слева) (Фото:www.radiosvoboda.org)

Служба безопасности Украины сообщила, что охранявший террориста «Гиви» боевик, получил 13 лет тюрьмы.

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации «ДНР».

По данным ведомства, предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после начала полномасштабной войны пошел в наступление на мирные украинские территории.

Видео дня

"Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве рассказали, что боевик известен тем, что был одним из телохранителей террориста «Гиви», который возглавлял незаконное подразделение «Сомали батальон». Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с «Гиви» давал интервью псевдожурналистам «ДНР».

«Теперь он на собственном опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и дал обличительные показания», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«Освобождение Херсона — вопрос времени». У Путина нет ничего, чтобы показать свою силу — интервью с израильским офицером Игалем Левиным

Он признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева назначил предателю наказания - 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://www.youtube.com/watch?v=KgqqyhAKVyw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Гиви Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X