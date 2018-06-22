Блокировка сайтов на двое суток без решения суда. Чем новый законопроект парламента может угрожать свободе слова и медиа

Следователи, у которых будет возможность блокировать сайты, могут быть предвзятыми к журналистам или к конкретным изданиям

В Верховной Раде снова подняли вопрос о принятии закона О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Угрозой в случае утверждения документа будет считаться влияние на действия органов власти, что относится к категории "технологического терроризма". Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что предусматривает норма права

Закон также позволит следователям СБУ блокировать сайты без решения суда. Законопроект был зарегистрирован еще летом прошлого года после масштабной хакерской атаки вирусом Петя.А. Тогда была парализована работа банков, аэропортов, железной дороги, средств массовой информации, облэнерго и частных компаний.

Предлагаемый документ может ввести в Украине цензуру и ведет к диктатуре

Несколько раз его пытались внести в повестку дня украинского парламента для голосования, но удалось это сделать только вчера.

Законопроект О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере предусматривает внесение самого понятия "блокирование информационного ресурса" к уголовному процессу. Согласно тексту, основанием для блокировки может стать распространение через ресурс информации, с использованием которой "учиняються тяжкие или особо тяжкие преступления".

Во время гибридной войны силовики должны иметь инструмент, чтобы оперативно реагировать на угрозы подобные тем, что произошли в прошлом году, заявил соавтор законопроекта, народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тимчук. Законопроект не должен повлиять на работу журналистов в стране и сузить свободу слова, добавил Тимчук.

"4 года подряд рассказывают, что у нас абсолютно не защищено информационное пространство, о том, что мы проигрываем информационную войну. Извините, но мы вынуждены балансировать между понятием демократии и защиты национальных интересов. Нужно не забывать, что в стране идет война. Если будут какие-то нарушения или злоупотребления со стороны должностных лиц, то это будет легко нейтрализовать с помощью гражданского контроля", - отметил Тимчук.

Противодействовать, а не ограничивать

Народный депутат от БПП, первый заместитель главы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова подчеркнула, что инструменты для предотвращения хакерских атак у силовиков прописаны в принятом законе О кибербезопасности. Предлагаемый документ может ввести в Украине цензуру и ведет к диктатуре, отметила Червакова.

"Позорно то, что этот закон имеет прямое влияние на медиасферу, но комитетом при его экспертизе является главный комитет по вопросам нацбезопасности, который абсолютно нечувствителен к медиа, совершенно не понимает принципов демократических ценностей и что такое свобода слова", - сказала Червакова.

Инструменты для предотвращения хакерским атакам прописаны в законе О кибербезопасности

Обеспокоены законопроектом и в Национальном союзе журналистов.

Его глава, Сергей Томиленко назвал его диктаторским и таким, который противоречит европейским нормам.

По его мнению, следователи, у которых будет возможность блокировать сайты, могут быть предвзятыми к журналистам или к конкретным изданиям.

"Мы видим попытки в нашей стране атаки силовиков, правоохороцив атаковать на те или иные неудобные им СМИ. Это может быть реализовано, как то, что какие-то следователи какого-то рядового района примут решение, и в соответствии с ним будет запрещен, фактически лишен аудитории тот или иной всеукраинский национальный медиаресурс", - считает Томиленко.

Это уже не первый случай, когда такой законопроект хотят провести на голосование в Верховную Раду, рассказала медиаэксперт общественной организации Информационная безопасность Татьяна Попова. Если власть хочет бороться с распространением недостоверной информации, надо брать пример с западных стран, в частности, с французского законодательства, добавила Попова.

Законопроект 6688 О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере поддержало 238 народных депутатов. Воздержались от голосования 29, а на красную кнопку нажали всего 4 избранника.