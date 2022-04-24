Блинкен поздравил украинцев с Пасхой

24 апреля, 16:17
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в праздник Пасхи пожелал украинцам скорейшего наступления мира.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Нас вдохновляет стойкость православных христиан Украины перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их, и сегодня мы желаем им и всем остальным, празднующим Пасху, надежды и скорейшего возвращения к миру», — написал Блинкен в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/SecBlinken/status/1518206019717185536
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Украина Пасха Энтони Блинкен Пасха 2022

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