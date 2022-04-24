Блинкен поздравил украинцев с Пасхой 24 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в праздник Пасхи пожелал украинцам скорейшего наступления мира.

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«Нас вдохновляет стойкость православных христиан Украины перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их, и сегодня мы желаем им и всем остальным, празднующим Пасху, надежды и скорейшего возвращения к миру», — написал Блинкен в Twitter.

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