«Мы воюем с армией насильников и мародеров». Интервью НВ с заместительницей главы МВД Екатериной Павличенко 17 мая, 08:20 Цей матеріал також доступний українською Заместительница министра внутренних дел а также основательница и глава ОО Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов Екатерина Павличенко (Фото:НВ)

Мирные жители становятся жертвами военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины. А спасаясь от войны, могут попасть в ситуацию торговли людьми, говорит заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

С началом полномасштабного вторжения россии из Украины выехало почти 5 млн человек, говорит в интервью НВ заместитель министра внутренних дел, учредительница и глава ОО Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов Екатерина Павличенко. Большинство из них — это женщины и дети, которые ищут спасения от войны в странах Европы. Среди этих мигрантов есть и те, кого вывезли из Украины принудительно, однако точное количество таких лиц пока установить крайне сложно.



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Она рассказывает, какие сложности могут ожидать вынужденных мигрантов за границей, и объясняет, как полиция расследует кейсы о принудительном вывозе граждан Украины в РФ и Беларусь.

После полномасштабного вторжения все правоохранительные органы, в том числе и подразделения МВД, перефокусировали свою деятельность на документирование и расследование военных преступлений, говорит Екатерина Павличенко. / Фото: НВ

— После полномасштабного вторжения России в Украину в публичном пространстве появилось немало информации о многочисленных военных преступлениях, совершенных российскими военными. Что это за преступления?

— Мы сражаемся с армией насильников и мародеров. Россия нарушила и продолжает нарушать все действующие законы и обычаи войны.

С начала полномасштабного вторжения следователи Нацполиции начали уже более 10 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных на территории Украины военнослужащими вооруженных сил России и их пособниками. Это беспрецедентные нарушения прав человека — военные преступления, преступления против человечности, против нашего культурного наследия.

Больше всего дел начато по статье 438 УКУ Нарушение законов и обычаев войны. Под статью подпадают бомбардировки гражданских объектов, пытки, изнасилования мирных жителей, жестокие убийства, принудительная депортация в Россию и другие. Больше всего производств на Киевщине, Луганщине, Херсонщине, Донетчине. Соответственно, меньше всего — в западных областях.

— Объясните, в чем состоит сложность фиксации таких преступлений и почему в таких условиях сложно дать точные цифры.

— С начала войны все правоохранительные органы, в том числе и подразделения МВД, перефокусировали свою деятельность на документирование и расследование военных преступлений.

Каждый день количество зафиксированных военных преступлений растет благодаря круглосуточной слаженной работе наших правоохранителей. Однако мы до сих пор не можем постичь всю картину, поскольку некоторые наши территории находятся под оккупацией.

Сложность фиксации таких преступлений заключается в том, что зачастую у нас нет возможности собрать доказательства. Например, на территориях, где велись ожесточенные бои, оккупанты сжигали людей, чтобы убрать доказательства своих преступлений. Или если мы говорим о сексуальных преступлениях, то нередко пострадавшие тяжело идут на контакт. Они не хотят рассказывать о том, что с ними произошло.

Однако мы должны зафиксировать максимальное количество военных преступлений, совершенных армией РФ, для того, чтобы передать их в международные судебные инстанции.

— Омбудсмен Людмила Денисова в комментариях СМИ рассказывала, что еще на 26 апреля 2022 года на горячую линию Уполномоченного ВР по правам человека обратилось более 400 человек — взрослых и детей, которые сообщали о насилии, пытках и издевательствах. Однако эти лица не желают обращаться в правоохранительные органы для фиксации преступлений. Как должно работать с такими сообщениями МВД?

— Полиция проверяет каждый подобный факт. Киберполиция круглосуточно проводит мониторинг соцсетей и СМИ, а дальше правоохранители работают с выявленными фактами.

У нас зарегистрировано уголовное производство, начатое следователями Главного следственного управления НПУ. Основанием явились факты, обнародованные в ряде публикаций для СМИ. В этих публикациях говорится, что группа оккупантов совершила сексуальное насилие в отношении детей. Это дело объединено с уголовным производством, начатым Офисом Генерального прокурора по вышеупомянутой информации. Досудебное расследование продолжается.

Мы не можем заставить пострадавшего или свидетеля сообщить о происшествии. Но мы ориентируем на комплексную помощь и пытаемся донести, что сообщить о преступлении — это единственный верный путь достижения международного правосудия для российских военных преступников. Также государство гарантирует комплексную помощь лицам, которые пострадали от сексуальных преступлений и решат об этом сообщить. Речь идет о психологической, медицинской, социальной, реабилитационной, юридической помощи.

— Россияне принудительно вывозят жителей Мариуполя и других окруженных городов на Донбассе в России, у некоторых забирают документы, кого-то заставляют получать российское гражданство. Есть ли у вас хотя бы примерная статистика, сколько людей уже принудительно вывезли в Россию?

— За время войны стало очевидным абсолютное игнорирование россией любых международных норм, законов и обычаев ведения войны. Речь идет, в частности, и о принудительных депортациях украинцев в Россию, а также о так называемых фильтрационных лагерях для украинцев.

Если говорить о количестве таких случаев, то мы можем ссылаться на официальные данные Агентства ООН по делам беженцев. С 24 февраля из Украины в РФ выехало около 700 тыс. человек, более 100 тыс. из них — это дети. Речь идет о людях, вывезенных преимущественно из восточных регионов Украины, оказавшихся под временной оккупацией. Сколько из них выехали принудительно — устанавливают наши правоохранители. Мы понимаем, что большинство этих людей были вывезены под давлением: их фактически «вытеснили» на территорию россии, создав несовместимые с жизнью условия в оккупированных населенных пунктах.

Кроме того, в период с 18 по 23 февраля 2022 года в ходе «фейковой» эвакуации, организованной РФ, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию было перемещено 105 тысяч человек.

— Удается им вернуться в Украину? Как именно?

— Если у лица, оказавшегося в России, есть загранпаспорт, по нему можно выехать в одну из стран ЕС, поскольку для украинцев действует безвизовый режим. К примеру, это такие страны, как: Грузия, Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Из этих стран можно вернуться в Украину. О таких случаях уже известно.

Украина будет обращаться в международные гуманитарные миссии за помощью в возвращении наших граждан домой — сейчас мы нарабатываем соответствующий механизм. Для нас важно вернуть каждого и каждую — всеми возможными способами. Вопрос разработки такого алгоритма рассматривается на заседаниях рабочей группы по защите прав и свобод граждан Украины, которые находятся на территории государств — членов ЕС и других государств как временно перемещенные лица.

— Во время боев за Ирпень, Гостомель и Бучу была информация, что некоторых местных жителей принудительно вывозили на территорию Беларуси. Что с ними сейчас?

— С 24 февраля в Беларусь выехали более 25 тысяч человек, проживавших в Украине. Это данные упомянутого Агентства ООН по делам беженцев. Но, опять же, мы не можем определить точное количество принудительно вывезенных украинцев.

— Сколько человек в общей сложности выехали за границу после 24 февраля 2022 года?

— С начала полномасштабного вторжения России из Украины за границу выехало около 5 млн человек. Из них больше всего — в Польшу, это более 3 млн человек. Официально зарегистрировались более 1 млн, большинство из них — это женщины и дети, а также около 50 тыс. мужчин старше 18 лет. В Румынию — более 850 тыс. человек, в Венгрию — более 550 тыс. В Молдову выехало более 450 тыс. украинцев, а в Словакию — почти 400 тыс. человек.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года в базу розыска добавлено 6345 человек — то есть столько людей считаются пропавшими без вести по состоянию на данный момент.

— Часто женщины, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны, оказываются в чужих странах один на один со своими проблемами. И, ища помощи от посторонних людей, могут оказаться в опасности. Известно ли вам о ситуациях, когда украинки становились жертвами торговли людьми за границей после 24 февраля 2022 года? Что это за ситуации?

— Еще до начала войны мы активно работали над искоренением торговли людьми. Это глобальная преступная индустрия, которая по уровню прибыли уступает только наркотрафику и оружию. Война, повлекшая за собой огромную волну беженцев, стала идеальным прикрытием для торговцев людьми. Для них не существует понятия солидарности или содружества, для них это прибыльный бизнес.

Фото: Информация предоставлена МВД / Коллаж НВ

Торговцы людьми охотятся в основном на женщин и девушек, вынужденно переезжающих в другую страну, и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Торговцы людьми — профессиональные психологи, это могут быть как мужчины, так и женщины. К сожалению, единого портрета нет. Злодеи часто выдают себя за волонтеров, таким образом вызывают доверие у других. Поэтому сейчас особенно важно быть осведомленными и осторожными, чтобы не попасть в ловушку торговца людьми.

— Есть ли у вас статистика по количеству таких случаев и, например, по странам, в которых фиксируется больше всего подобных преступлений сейчас?

— После начала полномасштабной войны информация об украинцах — вынужденных переселенцах за границу, ставших жертвами торговли людьми, к нам не поступала ни от Европола или Интерпола, ни от дипломатических или консульских учреждений Украины, ни от негосударственных общественных организаций.

Но параллельно с этим правоохранители Литвы и Польши в сотрудничестве с Национальной полицией Украины предотвратили попытку вывоза в США 43 воспитанников одного из украинских детдомов. При этом согласно распорядительным документам указанный детский дом эвакуировался из Кировоградской области в Литву. Офис Генерального прокурора уже открыл уголовное производство по данному факту — это ст. 149 Уголовного кодекса Украины, а именно торговля людьми. Аналогичное расследование проводится и литовскими правоохранителями. Взаимодействие с иностранными коллегами происходит под эгидой Евроюста и Европола.

— На что следует обращать внимание украинским женщинам, самостоятельно выезжающим за границу и ищущим помощи от посторонних людей в чужой стране? Что можно и нельзя делать?

— Есть несколько правил, которые следует соблюдать. Не отдавайте никому подлинники документов. Положите копии ваших документов в разные места, также, по возможности, сделайте скан-копии и загрузите их на облачное хранилище или в почту в электронном формате.

Тщательно распланируйте маршрут вашего путешествия. Старайтесь не садиться в авто к незнакомцам, а если сели, сфотографируйте номерной знак и отправьте этот снимок доверенному лицу. Не соглашайтесь на заманчивую работу сомнительного характера. Помощь предлагают, а не навязывают. Слишком активные, упорные действия «волонтеров», злоба в случае вашего отказа могут свидетельствовать о преступных намерениях таких лиц.

Не берите деньги взаймы у незнакомцев. Поддерживайте связь с родными в течение своего пребывания за границей. Договоритесь о кодовом слове или фразе, которая означает, что вы в опасности. Изучите телефоны экстренных служб помощи.

— Иногда подобные ситуации могут оказаться не очевидными. Скажем, многие украинские женщины, которые находятся в Европе, сегодня нашли убежище в местных семьях — владельцы бесплатно предоставляют им комнату в своем доме или квартире. На что следует обращать внимание временно проживающим в чужом доме женщинам, чтобы не стать жертвами трудовой эксплуатации?

— Чтобы обезопасить себя и своих детей, зарегистрируйтесь в информационных центрах для переселенцев. Такие центры созданы при каждом пункте пропуска, они действуют под наблюдением правоохранителей.

Фото: Информация предоставлена МВД / Коллаж НВ

В центрах регистрации переселенцев записывают всех лиц, при необходимости организованно направляют их в места временного пребывания. Такая процедура регистрации — это дополнительная защита и право не только легально находиться в ЕС, но возможность устроиться на работу или получать материальную помощь.

Даже если вы уехали самостоятельно, к друзьям или знакомым, или вас временно приютила местная семья, следует зарегистрироваться в соответствующем центре для переселенцев и указать адрес вашего будущего пребывания.

— А как насчет безопасности детей?

— Дети не могут пересечь границу без сопровождения взрослых. Другое дело — это эвакуированные за границу заведения. Речь идет о пансионах, то есть интернатах, учебно-реабилитационных центрах, санаторных школах, детских домах. В таких учреждениях находятся дети-сироты, лишенные родительской опеки, дети из неблагополучных семей, а также дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

С начала войны из таких учреждений родителям и другим законным представителям возвращено более 60 тыс. детей. 5765 детей остались в заведениях, 2389 из них эвакуированы в пределах Украины. За пределы Украины эвакуирован 3821 ребенок — воспитанник институционных учреждений. Больше всего детей — воспитанников таких заведений было вывезено в Польшу, Германию, Австрию, Италию, Турцию, а также Чехию, Испанию, Нидерланды, Румынию, Словакию, Литву, Швейцарию и Португалию.

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