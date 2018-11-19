Безналичные расчеты. Почему это может создать давление на предпринимателей

Магазины, рестораны, фитнес-центры и СТО обяжут принимать безналичные платежи. Министерство экономического развития и торговли разработало правительственный проект постановления с новым графиком перевода всех предприятий сферы торговли на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В министерстве предлагают установить обязательный график, начиная с лета 2019 года, а этапы графика привязать к виду деятельности предприятия.

Что предусматривают нововведения

С июля 2019 года принимать безналичные платежи будут обязаны туристические агентства, рестораны, гостиницы. Также это будет касаться компаний, продающих технику, которая подлежит гарантийному ремонту, аптек, медицинских центров, магазинов, продающих акцизные товары или ювелирные изделия.

Бизнесмены смогут арендовать один POS-терминал на несколько заведений

Принимать безналичный расчет придется всем компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги. С начала 2010 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, а также их ремонта и аренды. Не обойдет эта норма все виды пассажирских и грузовых перевозок, центры культуры и фитнес-центры, сферу страхования, почтовую и курьерскую деятельность.

С июля 2020 года безналичные платежи должны будут принимать все, кто продает товары и услуги, стоимостью более 850 грн. Только в безналичной форме будут проходить все платежи от 50 тыс. грн. Цена продажи товаров или услуг за наличные или безналичные средства не будет отличаться. Бизнесмены смогут арендовать один POS-терминал на несколько заведений. Но только если каждый из предпринимателей обеспечит отдельный учет своих операций.

Альтренатива POS-терминалам

Согласно документу, альтернативой POS-терминалам могут быть платежные устройства или онлайн-сервисы, мобильные приложения, системы интернет-банкинга, осуществляющие перевод денег круглосуточно. Соответствующие устройства будут обязаны установить также интернет-магазины.

Инициатива правительства создает чрезмерное налоговое давление на малый бизнес. Речь идет об очень невысокой стоимости товаров и услуг - от 850 грн, сказала глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова. По ее словам, в условиях кризиса предприятия воспримут это болезненно.

Вероятно, что усиление контроля приведет к повышению цен на товары и услуги, а часть предприятий все равно найдут схемы, как оставить свои операции в тени. Богданова подчеркнула, что на фоне налогового давления, возможность арендовать один POS-терминал на несколько заведений не выглядит значительным ослаблением.

Села и трассы

Обязательное внедрение безналичных платежей осложняется тем, что далеко не во всех уголках страны хорошо работает интернет, особенно это касается маленьких кафе на трассах и в селах, рассказала директор Ассоциации ресторанов Ольга Насонова. Она отметила, что многие заведения проводят не все операции через "белую" бухгалтерию, поэтому они почувствуют дополнительное налоговое давление. В долгосрочной перспективе это негативно повлияет на конечного потребителя.

Безналичный расчет создаст на некоторых предпринимателей дополнительное налоговое давление

Когда предприятия не принимают безналичные платежи, они лишают клиентов удобной услуги, поэтому для покупателей такое новшество будет плюсом, отметил главный эксперт группы Реформа финансового сектора РПР Руслан Черный.

Он отметил, что игроки, которые готовы и в дальнейшем уклоняться от налогов, будут лоббировать, чтобы это постановление не приняли. Эксперт отметил, что у крупных торговых сетей будет возможность и в дальнейшем проводить операции в тени. Например, они обустроят POS-терминалами часть касс, а на других будут проводить только расчеты наличными.

Общее количество платежных карт в Украине превышает 60 млн штук.