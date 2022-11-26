Поддерживают искусственно созданный миграционный кризис. Белорусские пограничники «подбросили» на границу Украины группу нелегалов 26 ноября, 15:24 Задержанные нелегалы (Фото:ГПСУ/Telegram)

Республика Беларусь поддерживает искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами. В субботу, 26 ноября, на северной границе Украины была задержана группа нелегалов. Их доставили туда белорусские силовики и пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, выходцы из Юго-Восточной Азии были задержаны пограничниками Житомирского отряда.

«Пограничники заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси, и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш», — говорится в сообщении.

Видео дня

Задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы РБ. Далее им указали, в каком направлении следовать.

При этом также выяснилось, что мужчины контактировали с силовиками РБ, которые организовали их маршрут и приказали после незаконного пересечения украинской границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении.

«Это подтверждается переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако долгое путешествие у мигрантов не удалось», — добавляют в ГПСУ.

Осенью 2021 года на границе Польши с Беларусью сложилась кризисная ситуация из-за тысяч мигрантов, которых белорусские силовики сопровождали на госграницу. Несколько раз мигранты пытались штурмовать польскую границу.