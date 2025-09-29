«До этого не били». Почему удары по ТЭЦ в Белгороде — это начало «кое-чего нового» — Дикий

29 сентября, 12:19
В Белгороде 28 сентября возле местной ТЭЦ заметили столб дыма (Фото: Astra / Telegram)

Автор: Павел Новиков

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV, чем могла быть поражена ТЭЦ в Белгороде, из-за чего в городе частично исчезли свет и вода, и почему это может стать началом чего-то нового.

Евгений Дикий

ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Белгородская история — это, возможно, начало чего-то нового. Судя по всему, энергетический сектор России был почти под запретом [для ударов]. Все же никто не рисковал нам говорить, чтобы мы не били по российским железнодорожным подстанциям, потому что это напрямую военная логистика, это, по факту, военная цель. Хотя формально это гражданская инфраструктура, но там снарядов возят гораздо больше, чем россиян.

Теги:   Радио NV Война России против Украины Белгород ATACMS ракеты

