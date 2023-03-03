Байден выбирает между двумя кандидатами на место топ-генерала США Милли — NYT 3 марта, 20:45 Марк Милли (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, срок полномочий которого заканчивается осенью, может сменить на посту начальник штаба ВВС или комендант корпуса морской пехоты. Об этом сообщает The New York Times в пятницу, 3 марта.

По данным NYT, президент США Джо Байден сейчас выбирает между двумя кандидатами на место генерала Милли.



Генерал Чарльз К. Браун-младший — первый афрамериканец на посту начальника штаба ВВС. Собеседники газеты в администрации Байдена говорят, что сейчас он является ведущим претендентом. Коллеги называют генерала Брауна «жестким и методичным», ранее он командовал Тихоокеанскими ВВС и был командующим воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США, налетал более 3000 часов.

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Генерал Дэвид Бергер, 38-й комендант корпуса морской пехоты — морпех с опытом боевого командования в Ираке и Афганистане (в том числе операции Свобода Ираку и Несокрушимая свобода). Как пишет NYT, его новаторские идеи о боях в XXI веке (решение избавиться от танков в морской пехоте) так возмутили ряд генералов в отставке, что те публично на него пожаловались.



NYT отмечает, что преемник генерала Милли должен будет подготовить ВС США к «конфликту великих держав» — возможной войне с Китаем или Россией.