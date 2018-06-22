Балух объявил сухую голодовку

Удерживаемый в СИЗО оккупированного Симферополя украинский политзаключенный Владимир Балух после 96-ти дней обычной голодовки принял решение перейти на сухую голодовку, сообщил общественный защитник украинца архиепископ Климент.

Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Сухая голодовка предусматривает отказ от принятия не только пищи, но и воды.

"Руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил он в комментарии сайту 15 минут.

По словам адвоката Балуха Ольги Динзе, ее подзащитный во время допроса в суде заявил об унижениях и провокациях со стороны администрации Симферопольского СИЗО.

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По ее словам, начальник изолятора временного содержания Владимир Ткаченко на протяжении долгого периода времени оскорблял и унижал Балуха по национальному признаку, как неоднократно он применял к Балуху физическое насилие.

Адвокат сообщила, что администрация СИЗО намерена не допустить досрочное освобождение Балуха и готовит на него негативную характеристику личности.

Владимир Балух пришел на заседание суда в украинской вышиванке. После 96-ти дней голодовки он очень похудел, выглядел изможденным и истощенным.

В свою очередь, в МИД Украины выразили обеспокоенность самочувствием Балуха. "Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh", - написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

Напомним, что Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

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Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита говорят об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.