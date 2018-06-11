В крымском СИЗО Балуха помещали в камеру-"карандаш" - правозащитники

В воскресенье, 10 июня, украинского политзаключенного Владимира Балуха на протяжении двух часов удерживали в узкой камере, в которой можно только стоять или сидеть, сообщили в Крымской правозащитной группе.

"После того как привезли в СИЗО Симферополя из ИВС поселка Раздольное, поместили в “карандаш” (узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть) и продержали там около двух часов", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, заключенный пожаловался на сильную головную и сердечную боли из-за душного помещения. У Балуха также без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки.

Кроме того, по возвращении из камеры-"карандаша" из камеры Балуха исчез телевизор, о наличии которого сообщала в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Напомним, что 19 марта Владимир Балух начал голодовку. За это время он сбросил 30 кг. В то же время администрация СИЗО в Симферополе не считает украинского активиста голодающим с тех пор, как он стал есть сухари и пить кисель.

16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские правоохранители обвинили крымчанина Владимира Балуха в хранении боеприпасов. На чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.