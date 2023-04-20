За сутки ВСУ отбили более 55 атак противника, на Бахмутском направлении враг продолжает наступать — Генштаб 20 апреля, 07:19 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты, ценой больших потерь, продолжают вести захватническую войну, за сутки подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в четверг, 20 апреля.

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа Шахед-136. 21 из них уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.



На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населенного пункта Кременна и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тонечко, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.