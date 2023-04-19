«Колесики уже закрутились». Украинское наступление длится неделю, результаты увидим до 6 мая — Свитан

19 апреля, 15:59
NV Премиум
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Девятая годовщина Национальной гвардии Украины (Фото:Офис президента Украины)

Девятая годовщина Национальной гвардии Украины (Фото:Офис президента Украины)

Автор: Василий Пехньо

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, почему в западных СМИ появилась информация об украинском наступлении 30 апреля и может ли быть такое, что оно не состоится.

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

30 апреля — это только подведение итогов. Скорее всего, та информация, которая передавалась, помесячно разбита на январь, февраль, март, апрель: «Вот к 30 апреля столько-то [войск] будет подготовлено». Но это не начало наступления как такового. Это просто отсечная цифра. Ее могли как-то уже СМИ передать как, возможно, последнюю из готовых, а дальше уже интерпретировать как начало наступления.

Видео дня

Наступление уже началось. Оно уже идет, можно сказать, где-то неделю. Может быть, за несколько дней перед Пасхой.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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