«Колесики уже закрутились». Украинское наступление длится неделю, результаты увидим до 6 мая — Свитан 19 апреля, 15:59 NV Премиум Девятая годовщина Национальной гвардии Украины (Фото:Офис президента Украины)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, почему в западных СМИ появилась информация об украинском наступлении 30 апреля и может ли быть такое, что оно не состоится.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

30 апреля — это только подведение итогов. Скорее всего, та информация, которая передавалась, помесячно разбита на январь, февраль, март, апрель: «Вот к 30 апреля столько-то [войск] будет подготовлено». Но это не начало наступления как такового. Это просто отсечная цифра. Ее могли как-то уже СМИ передать как, возможно, последнюю из готовых, а дальше уже интерпретировать как начало наступления.

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Наступление уже началось. Оно уже идет, можно сказать, где-то неделю. Может быть, за несколько дней перед Пасхой.