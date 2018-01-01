Автокефалия. УПЦ КП выбрала кандидата в главы поместной церкви, а СБУ предотвратила провокации в лавре Сегодня, 21:35 8 Цей матеріал також доступний українською 13 декабря в Андреевской церкви состоялась первая литургия Вселенского патриархата

Томос об автокефалии глава объединенной украинской церкви получит 6 января. Вселенский патриарх Варфоломей вручит его в Константинополе, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря. Подготовка к объединительному собору, который состоится 15 декабря, продолжается. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Кандидат от представителей Киевского патриархата

Сегодня представители Киевского патриархата определялись с кандидатом, которого поддержат на должность главы поместной православной церкви. Однако его имя Евcтратий Зоря не называет. По его словам, оно станет известно в субботу, 15 декабря. Представители Киевского патриархата также согласились с форматом выборов, который ранее предлагал Вселенский патриархат. А именно - каждый представитель церкви приведет на объединительный собор двоих гостей - один из них может быть священником, а другой - мирянином. Голосование будет тайным и состоится именно по такой процедуре, которую ранее определил Вселенский патриарх.

Имя кандидата Евcтратий Зоря не называет

"Прошли по проекту устава, который предложен был от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены. Томос Вселенского патриарха, согласно той информации, которую мы получили, должен быть вручен предстоятелю Православной церкви Украины 6 января, в день, когда мы празднуем канун Рождества Христова, а во Вселенском патриархате по Юлианскому календарю празднуют Богоявление", - рассказал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата.

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Литургия в Андреевской церкви

Днем, 13 декабря, в Андреевской церкви провели первую литургию Вселенского патриархата.

В проповеди экзарх Эммануил Гальский подчеркнул, что мечта об объединении Украинской церкви может стать реальностью. По его словам, представители Вселенского патриархата делают все для создания поместной церкви в Украине, даже несмотря на существующие препятствия.

"Мы молимся за вас, и мы вместе с вами, особенно в этот критический важный момент, потому что мы считаем, что Украина имеет лучшее будущее. И объединенная автокефальная церковь здесь, в Украине, не является лишь мечтой, но мы можем, с помощью божьей, с помощью всех и каждого превратить эту мечту в реальность", - заявил экзарх Вселенского патриарха.

Разоблачение планов провокаций в Киево-Печерской лавре

К Объединительному собору готовятся и представители власти. Служба безопасности Украины утверждает, что предупредила провокации накануне проведения Объединительного собора в Киеве. Их планировали российские спецслужбы, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По данным СБУ, организатором заказных протестных акций должен был стать киевлянин, на которого российские спецслужбы вышли в ноябре. На встрече в Москве ему выдали $5 тысяч, а также подробные инструкции по координации действий с представителем Киево-Печерской лавры. По словам Кононенко, позже было установлено, что этим лицом был наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь. По данным СБУ, провокации должны были устроить на территории Киево-Печерской лавры 13-14 декабря. Эти действия должны были привести к гибели и ранению участников акций. Заместитель главы СБУ добавил, что акции со столкновениями также планировалось провести в других городах.

Провокации должны были устроить 13-14 декабря. Эти действия должны были привести к гибели и ранению участников акций.

"Это, с одной стороны, должно было стать подтверждением предыдущих страшилок о преследовании верующих УПЦ радикалами и захвате святынь, а с другой стороны, могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора. Дополнительной причиной такого решения стала полученная СБУ информация о проведении 6 декабря в бывшем здании СБУ в городе Донецк совещания под председательством представителей спецслужб РФ и руководства "ДНР", на котором обсуждался вопрос предоставления Украине томоса и меры, которые могут этому помешать", - рассказал заместитель главы СБУ.

Кононенко добавил, что пока оснований для задержания наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) нет. Священника допросят по этому делу.

Ответ Московского патриархата по приглашению объединиться

56 представителей высшего духовенства Московского патриархата, которым были вручены приглашения на Объединительный собор, вслед за митрополитом Онуфрием отправили их обратно в Стамбул. Также отмечается, что свое приглашение вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Филькина грамота, абсолютно ничего не значит и является проявлением какой-то наглости со стороны константинопольского патриарха Варфоломея

В интервью НВ глава информационного отдела этой церкви, епископ Климент отметил, что на самом деле архиереев, которые отправили письма назад, было даже больше. Кроме того, часть епископов, которые не собирались участвовать в Объединительном соборе, просто не получили писем из Константинополя. Заявления СБУ Климент назвал попыткой заставить сторонников митрополита Онуфрия принять участие в соборе 15-го декабря.

"Практически все архиереи, которые получили приглашение, так как некоторые вообще их еще и не получали, отправили их обратно в Стамбул, потому что, как говорится, филькина грамота, абсолютно ничего не значит и является проявлением какой-то наглости со стороны константинопольского патриарха Варфоломея. Мне кажется, что СБУ только тем и занимается, что придумывает какие-то истории, а потом всеми силами пытается их каким-то образом решить", - заявил глава информационного отдела УПЦ МП.

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Нищук о Соборе Святой Софии и Киево-Печерской лавре

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в связи с предоставлением томоса в ближайшее время в Украине будет создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. По его словам, этот орган будет проводить работу с национальными меньшинствами, чтобы прекратить проявления нетерпимости к ним. Он отметил, что новую госслужбу будет координировать Министерство культуры.

Отвечая на вопрос, станет собор Святой Софии главной церковью единой поместной православной церкви Украины, Нищук сообщил, что этот собор не рассматривают как объект постоянно действующей церкви. Он сравнил Софию Киевскую со вторым Иерусалимом. Министр отметил, что богослужения совершаются в Малой Софии - трапезной церкви Софийского монастыря. Он также рассказал, что в Софии продолжаются реставрационные работы.

"Есть леса, они будут еще продолжаться год. Дай бог, как раз на следующего Андрея мы завершим все реставрационные работы. Вот как идут леса, идут работы, идет строительство новой независимой украинской церкви", - отметил Нищук.

Нищук добавил, что после объединительного собора Московский патриархат не будут выселять из Киево-Печерской лавры.

Возможная альтернатива Филарету

Одним из главных кандидатов от Киевского патриархата на должность предстоятеля объединенной церкви эксперты называют митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. Ему 39 лет, и он патриарший наместник Филарета.

Одним из главных кандидатов от Киевского патриархата называют митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания

В этой церкви могли остановиться на кандидатуре Епифания или самого патриарха Филарета. Такое мнение в интервью НВ высказал главный редактор издания Петр и Мазепа Виктор Трегубов. Он добавил, что Филарета могли не выбрать, поскольку против него выступает значительная часть Московского патриархата.

По словам Трегубова, во время архиерейского собора в церкви могли собрать подписи за единого, так сказать, - "нужного кандидата". Это своеобразная гарантия того, что 15-го декабря большинство представителей Киевского патриархата за него проголосуют. Трегубов отметил, если с архиереев действительно собирали такие подписи, кто-то из недовольных этой процедурой обязательно сообщит об этом.

"Есть мнение, что владыка, в принципе, старенький. И, учитывая некоторую критическую настроенность к его кандидатуре с самых разных сторон, то есть, исходя из того, что его кандидатура может замедлить объединения украинской церкви, вот именно замедлить присоединения тех же епископов Московского патриархата, есть версия, что, возможно, лучше все-таки кто-то моложе и кто-то менее одиозный для многих епископов, которые сейчас размышляют, присоединяться к этому всему, не присоединяться", - отметил Трегубов.

Епифанию исполнится сорок лет только в феврале, а главой церкви не может быть человек младшего возраста

Кандидатура Епифания на пост предстоятеля объединенной церкви противоречит уставу Киевского патриархата. Об этом ранее в эфире Радио НВ рассказал религиовед Дмитрий Горевой. Он отметил, что Епифанию исполнится сорок лет только в феврале, а в вышеупомянутом документе говорится, что главой церкви не может быть человек младшего возраста. Горевой подчеркнул, что решение, принятое сторонниками Филарета на архиерейском соборе не имеет особого значения для судьбы поместной церкви. Ведь после того, как Константинополь отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве в XVII веке, УПЦ Московского и Киевского патриархата а также Украинская автокефальная церковь потеряли свою легитимность.

"Епифаний является наместником патриаршим. В 2013 году эта должность была создана, потому что Филарет хотел, чтобы объединились украинские церкви и чтобы после его смерти не выбирали патриарха, а был патриарший наместник в статусе митрополита. Чтобы потом не получилось так, что изберут нового патриарха и откроется путь к объединению - надо будет патриарха убирать. Епифания считают правой рукой Филарета. Но если синод УПЦ КП проголосует в поддержку Епифания, то они таким образом нарушат свой устав", - рассказал Горевой.

Напомним, для подготовки и проведения объединительного собора в Киев приехал специальный представитель Вселенского патриархата митрополит Эммануил.

В последние дни проходят заседания рабочей группы в составе всех представителей украинских церквей и представителей Вселенского патриархата, на которых пытаются согласовать последние несогласованности по проведению Собора и устава будущей церкви. Во время проведения Собора в Софии Киевской на нем будет присутствовать президент Петр Порошенко.