Австралийский генерал: Натовская доктрина прорыва минных полей устарела на 50 лет
Темпы продвижения ВСУ на южном направлении зависят от плотности вражеских минных полей (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)
У НАТО и Запада было несколько месяцев, чтобы понять систему российских минных заграждений на юге Украины, но в конце концов там положились на технологии Второй мировой войны. Об этом в интервью Radio NV сказал отставной генерал-майор австралийской армии, автор книги Трансформация войны Мик Райан.
По его словам, в поддержке подготовки Украины к борьбе с минными препятствиями «произошел интеллектуальный провал».