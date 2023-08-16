Австралийский генерал: Натовская доктрина прорыва минных полей устарела на 50 лет

16 августа, 15:44
NV Премиум
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Темпы продвижения ВСУ на южном направлении зависят от плотности вражеских минных полей (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Темпы продвижения ВСУ на южном направлении зависят от плотности вражеских минных полей (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

У НАТО и Запада было несколько месяцев, чтобы понять систему российских минных заграждений на юге Украины, но в конце концов там положились на технологии Второй мировой войны. Об этом в интервью Radio NV сказал отставной генерал-майор австралийской армии, автор книги Трансформация войны Мик Райан.

По его словам, в поддержке подготовки Украины к борьбе с минными препятствиями «произошел интеллектуальный провал».

Теги:   Разминирование Военная доктрина Минные поля Контрнаступление Радио NV Война России против Украины

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