Австралийский генерал: Натовская доктрина прорыва минных полей устарела на 50 лет

У НАТО и Запада было несколько месяцев, чтобы понять систему российских минных заграждений на юге Украины, но в конце концов там положились на технологии Второй мировой войны. Об этом в интервью Radio NV сказал отставной генерал-майор австралийской армии, автор книги Трансформация войны Мик Райан.