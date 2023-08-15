«Война не закончится в 2023-м». Австралийский генерал — о темпе наступления ВСУ, кульминации истощения РФ и решительном Залужном 15 августа, 19:55 NV Премиум Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан (Фото:mickryan.substack.com)

Мик Райан — отставной генерал-майор австралийской армии с 35-летним опытом службы и автор книги Трансформация войны.

Он следит за развитием войны России против Украины и анализирует адаптацию украинских военных к стандартам НАТО и требованиям современных конфликтов.

Radio NV поинтересовалось у военного автралийца, как он оценивает украинское наступление, на сколько еще хватит сил у армии РФ, чтобы обороняться. В интервью он также дал ответ на вопрос, когда может закончиться эта война.

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— Я хотел бы узнать вашу оценку украинского наступления на юге. Перед тем, как это началось, вы написали статью и сказали, что наши партнеры подготовили Украину к достаточно кровавому сценарию. Похоже, что все продвигается именно так.

— К сожалению, да. Вы знаете, такие военные операции, которые ведутся через очень глубокие оборонительные линии, являются сложными для любого. Украине приходится делать это с большим количеством новых формирований, без контроля над воздухом и, возможно, с недостаточным количеством инженерного оборудования.

Но я думаю, что стоит также отметить, что украинские атаки на юге — это лишь одна из нескольких наступательных операций, которые Украина проводит одновременно.

Имею в виду, что есть наступление на востоке вокруг Бахмута. Есть оборонительная кампания, чтобы предотвратить продвижение россиян на Купянск и остальную часть Луганской области. И одновременно происходят воздушные бои каждую ночь в небе над Украиной. Продолжается война на море против россиян, которые пытаются закрыть Черное море для торговли и другой легальной экономической деятельности.

Поэтому, знаете, пока на юге сложно, Украина балансирует между целым рядом различных кампаний. И это действительно очень сложная работа.

— Согласны ли вы с тем, что у Украины все еще есть шансы выйти к Азовскому побережью, чтобы достичь стратегической цели наступления на юге? Есть ли такие шансы?