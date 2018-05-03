Аваков об антисемитских призывах националистов в Одессе: Это пещерное средневековье

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Марш украинских националистов в Одессе
Фото: Национальный Корпус - Одесса

Марш украинских националистов в Одессе

Полиция Одесской области открыла уголовное производство из-за антисемитских лозунгов на марше националистов в Одессе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - заявил он в своем Twitter.

Досудебное расследование начато по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение расового, национального равноправия граждан).

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Напомним, что во время марша националистов, который прошел в Одессе 2 мая, руководитель одесской областной ячейки Правого сектора Татьяна Сойкина заявила: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии". Этот момент зафиксирован на третьей минуте видео.

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