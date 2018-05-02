Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: у входа на Куликово поле произошла потасовка, есть задержанные

У входа на Куликово поле в Одессе, где проходят акции памяти по погибшим во время пожара в Доме профсоюзов четыре года назад, произошла небольшая потасовка.

Об этом сообщил глава полиции в Одесской области Дмитрий Головин, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, полиция задержала троих участников столкновений, они доставлены в райотдел.

Начато уголовное производство по ст.125 (нанесение легких телесных повреждений) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе усилили меры безопасности из-за четвертой годовщины массовых беспорядков. Охрану порядка обеспечивают около 2,3 тысячи силовиков.

Люди проходят к месту акций памяти через рамки металлоискателей.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибло 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся различных фактов.