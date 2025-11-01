Онлайн российских атак: шахеды зафиксированы в нескольких областях, трижды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики и скоростных целей

Украинский военный из мобильной группы ПВО в Донецкой области, 20 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Вечером 1 ноября продолжается российская атака шахедами на территорию Украины, кроме того, в Киеве и ряде областей несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

21:47 Отменена воздушная тревога на Черниговщине, в Харьковском районе и Харькове.



21:40 Объявлена ​​воздушная тревога в Харьковском районе и городе Харьков.



21:21 Шахеды на юге Харьковской области летят в сторону Днепропетровской области, сообщают Воздушные силы.

Реклама

В 15:54 Воздушные силы объявили об угрозе баллистики с востока, а в 16:18 стало известно о пуске КАБов на Харьковскую и Донецкую области.

В 16:20 Воздушные силы сообщили о шахедах на востоке Днепропетровской области, летевших в направлении Павлограда.

В 16:33 Воздушные силы заявили, что шахеды в районе населенного пункта Сновск на Черниговщине летят на юго-запад, также в это время шахеды с севера летели в направлении Сум.

В 17:07 Воздушные силы предупредили о скоростной цели, которая летела в направлении города Днепр и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.

В 17:12 Воздушные силы написали, что оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область, в 17:16 — что шахеды летят на Павлоград с востока.

В 17:21 Воздушные силы заявили, что с севера шахеды летят на Сумы и Харьков, а в 19:07 повторно объявили об угрозе баллистики. Из-за этого тревогу объявляли, в частности, в Киеве. В 19:10 Воздушные силы сообщили, что на Черниговщине находилась скоростная цель, которая летела на юг.

В 19:13 Воздушные силы отметили, что шахеды с юга летят на Павлоград, а в 19:24 — что шахеды на севере Черниговской и Харьковской областей летят в направлении Чернигова и Харькова.

В 19:40 было объявлено отбой угрозы баллистики, а уже в 20:01 об угрозе баллистики, в том числе в Киеве, объявили в третий раз.

В 20:03 Воздушные силы предупредили, что через Черниговскую область в юго-западном направлении летела скоростная цель, сразу уточнив, что она летела в сторону Чернигова. В 20:08 Воздушные силы заявили о еще одной скоростной цели курсом на Чернигов.

В 20:11 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов на Сумскую область, а в 20:27 — об отбое угрозы баллистики.

В 20:42 Воздушные силы заявили, что шахеды на востоке Харьковской области летят на северо-запад, шахеды на севере Черниговской области летят на юг, а шахеды к югу от Павлограда Днепропетровской области летят на северо-запад.

В 21:03 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Донецкую область.

По состоянию на 21:19 воздушная тревога объявлена в Корюковском районе Черниговской области, Лозовском, Изюмском и Купянском районах Харьковской области, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области и на всей территории Донецкой области.