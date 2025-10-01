Россия атакует Украину шахедами, в Харькове есть пострадавшие и пожары от ударов КАБ

Российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Киеву 28 сентября (Фото: REUTERS/Владислав Содель)

В ночь на 1 октября российские войска совершили новую волну воздушных атак по территории Украины с применением ударных беспилотников и авиационных бомб.

05:00 На Киевщине работает ПВО, в воздушном пространстве зафиксированы дроны, сообщает КОВА.

04:30 В Харькове количество пострадавших в результате атаки возросло до шести, сообщил городской голова Игорь Терехов.По его словам, среди раненых — 80-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 34, 25 и 27 лет, которых со взрывными травмами госпитализировали. Еще одному пострадавшему, 21-летнему мужчине, медики оказали помощь на месте.

02:30 В Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших в результате предыдущих ударов по Киевскому району.

Предварительно, в Харькове вспыхнул пожар в результате удара КАБом по Салтовскому району, сообщает председатель ОГА Синегубов.

По данным Воздушных сил:

Вблизи Чернигова фиксировали движение ударных БпЛА в направлении востока.

На Сумщине беспилотники направлялись курсом на запад — в сторону Черниговской области. Отдельные группы двигались в направлении Сум с запада.

БпЛА в центре Черниговщины курсом на юг.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на юг.

На юге Харьковщины зафиксировано вражеские дроны, которые направлялись в направлении Днепропетровской области.

В Днепропетровской области БпЛА двигались дальше на запад.

Кроме того, противник применил управляемые авиационные бомбы (КАБ) по территории Донецкой области.

Дополнительно сообщается об угрозе применения ударных БпЛА на территории Донецкой области, а также в Купянском и Изюмском районах Харьковщины.