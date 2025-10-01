Россия атакует Украину шахедами, в Харькове есть пострадавшие и пожары от ударов КАБ
Российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Киеву 28 сентября (Фото: REUTERS/Владислав Содель)
В ночь на 1 октября российские войска совершили новую волну воздушных атак по территории Украины с применением ударных беспилотников и авиационных бомб.
05:00 На Киевщине работает ПВО, в воздушном пространстве зафиксированы дроны, сообщает КОВА.
04:30 В Харькове количество пострадавших в результате атаки возросло до шести, сообщил городской голова Игорь Терехов.По его словам, среди раненых — 80-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 34, 25 и 27 лет, которых со взрывными травмами госпитализировали. Еще одному пострадавшему, 21-летнему мужчине, медики оказали помощь на месте.
02:30 В Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших в результате предыдущих ударов по Киевскому району.
Предварительно, в Харькове вспыхнул пожар в результате удара КАБом по Салтовскому району, сообщает председатель ОГА Синегубов.
По данным Воздушных сил:
Вблизи Чернигова фиксировали движение ударных БпЛА в направлении востока.
На Сумщине беспилотники направлялись курсом на запад — в сторону Черниговской области. Отдельные группы двигались в направлении Сум с запада.
БпЛА в центре Черниговщины курсом на юг.
БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на юг.
На юге Харьковщины зафиксировано вражеские дроны, которые направлялись в направлении Днепропетровской области.
В Днепропетровской области БпЛА двигались дальше на запад.
Кроме того, противник применил управляемые авиационные бомбы (КАБ) по территории Донецкой области.
Дополнительно сообщается об угрозе применения ударных БпЛА на территории Донецкой области, а также в Купянском и Изюмском районах Харьковщины.