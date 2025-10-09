РФ атаковала Одесскую область: повреждены энергетическая инфраструктура и портовые контейнеры, без света осталось более 30 тысяч абонентов — фото

9 октября, 08:33
В результате обстрелов Одесской области вспыхнули пожары (Фото: ГСЧС Одесской области)

В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. В результате атаки российских беспилотников возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно пострадали пять человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что более 30 тысяч абонентов осталось без электроснабжения.

Вспыхнули два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция.

Также загорелся объект портовой инфраструктуры: горели контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и древесные топливные пеллеты.

К ликвидации пожара привлекли 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарного робота ГСЧС, а также 4 добровольца и одно пожарное авто.

В Одессе во время воздушной тревоги ночью 9 октября прогремел взрыв.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении группы ударных БпЛА в сторону Одесской области из акватории Черного моря.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   АЗС Одесская область Одесса Российская агрессия Обстрел Беспилотники БПЛА ГСЧС Атака Порт Война России против Украины Дроны Пожежа Пострадавшие шахеды атака шахедов

