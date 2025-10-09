РФ атаковала Одесскую область: повреждены энергетическая инфраструктура и портовые контейнеры, без света осталось более 30 тысяч абонентов — фото
В результате обстрелов Одесской области вспыхнули пожары (Фото: ГСЧС Одесской области)
В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. В результате атаки российских беспилотников возникли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Предварительно пострадали пять человек.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что более 30 тысяч абонентов осталось без электроснабжения.
Вспыхнули два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция.
Также загорелся объект портовой инфраструктуры: горели контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и древесные топливные пеллеты.
К ликвидации пожара привлекли 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарного робота ГСЧС, а также 4 добровольца и одно пожарное авто.
В Одессе во время воздушной тревоги ночью 9 октября прогремел взрыв.
До этого Воздушные силы предупреждали о движении группы ударных БпЛА в сторону Одесской области из акватории Черного моря.