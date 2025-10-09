В ночь на 9 октября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область . В результате атаки российских беспилотников возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно пострадали пять человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что более 30 тысяч абонентов осталось без электроснабжения.

Вспыхнули два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция.

Также загорелся объект портовой инфраструктуры: горели контейнеры с растительным маслом, транспортные средства и древесные топливные пеллеты.

К ликвидации пожара привлекли 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарного робота ГСЧС, а также 4 добровольца и одно пожарное авто.

В Одессе во время воздушной тревоги ночью 9 октября прогремел взрыв.