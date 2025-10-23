РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)
Вечером четверга, 23 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют
- в Харьковской области;
- на востоке Сумской области, курсом на северо-западное направление;
- на западе от Чернигова, курсом на город;
- на севере Херсонской области, курсом на Херсон.