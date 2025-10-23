РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

23 октября, 23:23
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Вечером четверга, 23 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют

  • в Харьковской области;
  • на востоке Сумской области, курсом на северо-западное направление;
  • на западе от Чернигова, курсом на город;
  • на севере Херсонской области, курсом на Херсон.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
