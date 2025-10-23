РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Как сообщают Воздушные силы, сейчас шахеды фиксируют

Вечером четверга, 23 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

