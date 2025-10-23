Поврежденные дома, БЦ и синагога: фоторепортаж последствий российского удара шахедами по Подолу в Киеве

23 октября, 14:50
Поделиться:
Последствия российского удара шахедами по Киеву, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия российского удара шахедами по Киеву, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате российской атаки шахедами на Киев в ночь на четверг, 23 октября, больше всего пострадал Подольский район. По данным городских властей и спасателей, там возникли пожары в трех жилых домах, повреждены школа, детский сад, синагога, музей и бизнес-центр.

NV собрал фотографии последствий нового обстрела Киева.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По данным ГСЧС, пожары в Подольском районе возникли, в частности, на первом этаже пятиэтажки, на восьмом этаже другой многоэтажки и в складских зданиях по нескольким адресам. Также в жилом секторе горели автомобили.

Реклама

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Суспільне сообщает о разрушении салона красоты Backstage, книжного магазина Плекай и шоурума бренда Etnodim на Подоле.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читайте также:
Число пострадавших возросло до девяти. В сети появилось видео разрушений на Подоле в Киеве после атаки РФ
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В целом повреждения зафиксировали на 10 локациях в Киеве — в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. КГВА сообщила о прямых попаданиях шахедов в жилые дома.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По последним данным властей, в результате ночного обстрела пострадали девять человек.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее 23 октября полиция сообщила, что изъяла из двух квартир в Оболонском и Деснянском районах обломки шахедов, которые не сдетонировали.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Подол Подольский район Война России против Украины шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies