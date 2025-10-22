В Броварах Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул частный дом, один человек пострадал

22 октября, 03:50
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на среду, 22 октября, в городе Бровары Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар в частном доме.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется», — отметил он.

Как отметил начальник Киевской ОВА, пожар на месте удара был оперативно локализован.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Киевская область Война России против Украины Бровары шахеды атака шахедов

