В Броварах Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул частный дом, один человек пострадал

В ночь на среду, 22 октября, в городе Бровары Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар в частном доме.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется», — отметил он.

Как отметил начальник Киевской ОВА, пожар на месте удара был оперативно локализован.