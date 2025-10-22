В Броварах Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул частный дом, один человек пострадал
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на среду, 22 октября, в городе Бровары Киевской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар в частном доме.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«В местную больницу госпитализирована пожилая женщина 1941 года рождения, которая находилась в доме. Она в шоковом состоянии, ее состояние контролируется», — отметил он.
Как отметил начальник Киевской ОВА, пожар на месте удара был оперативно локализован.