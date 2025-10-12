РФ ударила по подстанции в Киевской области, ранены энергетики ДТЭК, частично обесточены три населенных пункта

Российские захватчики продолжают бить по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области, в результате атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК.

Обновлено в 14:15 В результате вражеской атаки в Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Без света остаются 9607 семей.

Он подчеркнул, что аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

Ранее Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки 12 октября были ранены два энергетика ДТЭК.

«По предварительной информации, у одного рабочего осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого травма уха, ссадины рук и ног. Оба госпитализированы», — говорилось в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики попали под атаку российского беспилотника уже после того, как был объявлен отбой воздушной тревоги.

«Во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги, бригада энергетиков попала под атаку шахеда. Травмированы двое наших коллег», — говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее 12 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских БпЛА.

В ночь на 12 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, в результате чего есть повреждения в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Спасатели и энергетические службы проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением, подчеркивали в Минэнерго.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только за эту неделю РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.