Ночная атака РФ: в ряде областей объявлена тревога из-за атаки шахедов, по Харькову россияне ударили КАБами
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)
В ночь на вторник, 21 октября, Россия начала новую атаку шахедами на Украину. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
01:14. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- БПЛА южнее Чернигова, курс южный/юго-западный;
- БПЛА в Кропивницком районе Кировоградской области, курс северо-западный.
01:10. Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до девяти — мэр.
01:03. В Харькове известно о по меньшей мере четырех пострадавших в результате удара, у всех острая реакция на стресс — Терехов.
«Вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Обследование места попадания продолжается», — добавил он.
00:43. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
00:38. Армия РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами — городской голова Игорь Терехов.
«Харьков атакован вражескими КАБами — в городе прогремели взрывы. Предварительно — Индустриальный район. Детали уточняем», — написал он.
00:37. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА западнее Кривого Рога, курс северный;
- БПЛА в центральной части Черниговской области, курс юго-западный.
00:28. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.
Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА сейчас фиксируют:
- в восточной части Днепропетровщины, курсом на Павлоград;
- в Бериславском районе Херсонской области, курс северо-западный.
Также СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.