Ночная атака РФ: в ряде областей объявлена тревога из-за атаки шахедов, по Харькову россияне ударили КАБами

21 октября, 01:15
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

В ночь на вторник, 21 октября, Россия начала новую атаку шахедами на Украину. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

01:14. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

  • БПЛА южнее Чернигова, курс южный/юго-западный;
  • БПЛА в Кропивницком районе Кировоградской области, курс северо-западный.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:14 21 октября 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:14 21 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:10. Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до девяти — мэр.

01:03. В Харькове известно о по меньшей мере четырех пострадавших в результате удара, у всех острая реакция на стресс — Терехов.

«Вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Обследование места попадания продолжается», — добавил он.

00:43. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

00:38. Армия РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами — городской голова Игорь Терехов.

«Харьков атакован вражескими КАБами — в городе прогремели взрывы. Предварительно — Индустриальный район. Детали уточняем», — написал он.

00:37. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • БПЛА западнее Кривого Рога, курс северный;
  • БПЛА в центральной части Черниговской области, курс юго-западный.

00:28. В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:28 21 октября 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:28 21 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА сейчас фиксируют:

  • в восточной части Днепропетровщины, курсом на Павлоград;
  • в Бериславском районе Херсонской области, курс северо-западный.

Также СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины противовоздушная тревога шахеды атака шахедов

