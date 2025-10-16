Армия РФ ударила шахедами по Нежину Черниговской области: есть попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар
Пожар в Нежине в результате атаки БПЛА в ночь на 16 октября (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на четверг, 16 октября, россияне атаковали город Нежин Черниговской области ударными БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку. На месте удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что БПЛА также попали в один из логистических объектов.
По предварительной информации, в результате атаки один человек получил ранения.
Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.