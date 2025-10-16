Армия РФ ударила шахедами по Нежину Черниговской области: есть попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар

16 октября, 03:23
Поделиться:
Пожар в Нежине в результате атаки БПЛА в ночь на 16 октября (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Пожар в Нежине в результате атаки БПЛА в ночь на 16 октября (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В ночь на четверг, 16 октября, россияне атаковали город Нежин Черниговской области ударными БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку. На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что БПЛА также попали в один из логистических объектов.

По предварительной информации, в результате атаки один человек получил ранения.

Реклама

Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Черниговская область Война России против Украины Нежин шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies