Россияне атаковали шахедами критическую и гражданскую инфраструктуру в Нежине — мэр города
Энергетический объект в Нежине поврежден из-за обстрела / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Российские оккупанты вечером в среду, 15 октября, атаковали шахедами объекты критической и гражданской инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Об этом написал городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook
21:11 Суспільне пишет, что известно о попадании в здание, где расположены магазин и отделение Новой почты, также есть попадание в два жилых дома.
Кодола призвал сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари.
13 октября в Нежине в результате российского обстрела возник пожар на промышленном предприятии. По данным Черниговской ОГА, российские оккупанты за сутки 36 раз обстреляли 23 населенных пункта региона. В Чернигове днем 12 октября под удар попал один из инфраструктурных объектов, пятеро гражданских получили ранения.
14 октября оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 13 октября в Нежинском районе Черниговской области войска РФ с помощью дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.
14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел российских оккупантов снова направлен на объекты энергетической инфраструктуры.