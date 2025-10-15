Российские оккупанты вечером в среду, 15 октября, атаковали шахедами объекты критической и гражданской инфраструктуры в Нежине Черниговской области . Об этом написал городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook

21:11 Суспільне пишет, что известно о попадании в здание, где расположены магазин и отделение Новой почты, также есть попадание в два жилых дома.

Кодола призвал сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари.

Реклама

13 октября в Нежине в результате российского обстрела возник пожар на промышленном предприятии. По данным Черниговской ОГА, российские оккупанты за сутки 36 раз обстреляли 23 населенных пункта региона. В Чернигове днем 12 октября под удар попал один из инфраструктурных объектов, пятеро гражданских получили ранения.

14 октября оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 13 октября в Нежинском районе Черниговской области войска РФ с помощью дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел российских оккупантов снова направлен на объекты энергетической инфраструктуры.