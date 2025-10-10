Последствия удара по Броварскому району в ночь на 10 октября (Фото: Николай Калашник/Telegram)

В ночь на пятницу, 10 октября, российские оккупанты ударили шахедами по Броварскому району Киевской области. В результате атаки вспыхнули частный дом и магазин.

Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник.

«Враг с помощью ударных дронов атакует мирные населенные пункты Киевщины. Так, в Броварском районе работники ГСЧС ликвидируют пожар частного дома и здания минимаркета», — написал он.

По словам Калашника, пострадавших в результате атаки нет.

Фото: Николай Калашник/Telegram

В ночь на 10 октября РФ массированно атаковала Украину ракетами и шахедами. В Киеве в результате комбинированной атаки частично исчезло электроснабжение. По меньшей мере девять человек получили ранения.