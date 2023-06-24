Ночная атака. Обломки ракеты попали по многоэтажке в Киеве — есть погибшие, в Днепре прилет — главное 24 июня, 08:39 Россияне осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95МС (Фото:Сергей Окунев/NV)

В ночь на субботу, 24 июня, российские войска осуществили пуски ракет по территории Украины с самолетов Ту-95МС.

09:19. Вот так выглядит сейчас многоэтажка в Киеве, в которую попали обломки российских ракет.



08:37 Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек.



Видео дня

07:36 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях попадания ракет в Днепре: восемь человек пострадали, среди них двое детей, ребята 9-ти и 16-ти лет.

По предварительным данным, в Днепропетровской области 9 крылатых ракет и 3 беспилотника бойцы из ЧВК «Восток» сбили.

07:26 В результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 24 июня, погибли два человека. Еще 11 получили ранения.

Сообщается, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один из лифта.

06:40 Отбой воздушной тревоги по областям

06:10 Взрывы прогремели в Одессе

05:48 В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога!

Фото: Мапа тривог

05:22 Мэр Днепра сообщил, что российские ракеты в городе попали в частный сектор. Есть значительные разрушения и пострадавшие.

04:32 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве и окрестностях было уничтожено более 20 ракет. Сейчас известно о двух пострадавших.

04:15 В Харькове в одном из районов ракета попала в газовую трубу, также есть поврежденные авто

Воздушные силы сообщают, что остается угроза удара БПЛА в Днепропетровские и Запорожской областях



04:03 В Киеве и ряде областей начались отбои воздушной тревоги

Последствия падения обломков ракет в Киеве

03:43 В Киеве двое раненых в результате падения обломков ракет

03:35 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали комплексами С-300

Виталий Кличко сообщил предварительные последствия падения обломков ракет в Киеве



03:25 Повторные взрывы в Киеве

03:20 Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе



03:10 Мощные взрывы в Киеве и Харькове

03:00 Воздушные силы сообщили, что также зафиксирован вылет 3 Ту-22м3



Взрывы на Днепропетровщине — ПВО

02:42 КГВА предупредила о ракетной опасности

02:22 Воздушная тревога в Киеве и еще ряде областей. Ракеты движутся с южного направления на север!

Фото: Карта тревог

02:11 Угроза удара БПЛА на Черниговщине

01:40 Воздушная тревога в Сумской области — угроза БПЛА

Фото: Карта тревог

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02:20

