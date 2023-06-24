Ночная атака. Обломки ракеты попали по многоэтажке в Киеве — есть погибшие, в Днепре прилет — главное
Россияне осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95МС (Фото:Сергей Окунев/NV)
В ночь на субботу, 24 июня, российские войска осуществили пуски ракет по территории Украины с самолетов Ту-95МС.
09:19. Вот так выглядит сейчас многоэтажка в Киеве, в которую попали обломки российских ракет.
08:37 Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек.
07:36 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях попадания ракет в Днепре: восемь человек пострадали, среди них двое детей, ребята 9-ти и 16-ти лет.
По предварительным данным, в Днепропетровской области 9 крылатых ракет и 3 беспилотника бойцы из ЧВК «Восток» сбили.
07:26 В результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 24 июня, погибли два человека. Еще 11 получили ранения.
Сообщается, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один из лифта.
06:40 Отбой воздушной тревоги по областям
06:10 Взрывы прогремели в Одессе
05:48 В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога!
05:22 Мэр Днепра сообщил, что российские ракеты в городе попали в частный сектор. Есть значительные разрушения и пострадавшие.
04:32 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве и окрестностях было уничтожено более 20 ракет. Сейчас известно о двух пострадавших.
04:15 В Харькове в одном из районов ракета попала в газовую трубу, также есть поврежденные авто
Воздушные силы сообщают, что остается угроза удара БПЛА в Днепропетровские и Запорожской областях
04:03 В Киеве и ряде областей начались отбои воздушной тревоги
Последствия падения обломков ракет в Киеве
03:43 В Киеве двое раненых в результате падения обломков ракет
03:35 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали комплексами С-300
Виталий Кличко сообщил предварительные последствия падения обломков ракет в Киеве
03:25 Повторные взрывы в Киеве
03:20 Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе
03:10 Мощные взрывы в Киеве и Харькове
03:00 Воздушные силы сообщили, что также зафиксирован вылет 3 Ту-22м3
Взрывы на Днепропетровщине — ПВО
02:42 КГВА предупредила о ракетной опасности
02:22 Воздушная тревога в Киеве и еще ряде областей. Ракеты движутся с южного направления на север!
02:11 Угроза удара БПЛА на Черниговщине
01:40 Воздушная тревога в Сумской области — угроза БПЛА
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02:20