На Сумщине из-под завалов спасли трех человек, деблокировано тело погибшего ребенка

В полночь Россия нанесла серию ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской громады (Фото: ДСНС/Telegram)

В Сумской области из-под завалов удалось спасти трех местных жителей, которые пострадали в результате российской атаки в ночь на вторник, 24 июня. Также спасатели деблокировали тело погибшего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Спасатели рассказали, что в полночь Россия нанесла серию ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской громады.

«Из-под завалов спасателям удалось спасти трех человек, также было деблокировано тело погибшего ребенка», — сообщает ГСЧС.

Фото: ДСНС/Telegram

Спасатели отмечают, что циничная атака вызвала масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий.

Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека, среди которых — один ребенок, еще шестеро получили ранения.

Кроме ребенка, погибли также взрослый мужчина и женщина. По словам главы области, это были люди из разных семей.