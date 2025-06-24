Российские БпЛА атаковали Сумскую область: погибли три человека, в том числе ребенок

24 июня, 03:43
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на 24 июня российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области. В результате атаки погибли трое гражданских, среди которых — 8-летний мальчик.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По словам чиновника, вражеская атака произошла ночью. Российские дроны ударили по жилым домам, что повлекло масштабный пожар и разрушения.

«Этой ночью враг коварно атаковал Верхнесыроватскую громаду ударными беспилотниками. Есть информация о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома», — сообщил Григоров.

Кроме ребенка, погибли также взрослый мужчина и женщина. По словам главы области, это были люди из разных семей.

Спасательные службы вытащили из-под завалов еще трех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На месте трагедии работают пожарно-спасательные подразделения, медики и другие службы. Местная власть оказывает всю необходимую поддержку жителям общины.

Редактор: Дарья Харченко

