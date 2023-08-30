«Самая массовая за последнее время». Виталий Кличко рассказал NV о последствиях российского удара по Киеву этой ночью 30 августа, 15:57 NV Премиум Фрагменты сбитой российской ракеты в Киеве, 30 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Виталий Кличко, мэр Киева, в эфире Radio NV рассказал о последствиях крупнейшего российского удара по украинской столице с весны этого года и как город готовится к безопасным вызовам осени.

В ночь на среду, 30 августа, РФ осуществила новую массированную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе и ракеты. Она стала самой мощной с весны. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

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Сначала российские оккупанты запустили по украинской столице несколько групп Shahed, они заходили на Киев с разных направлений. Через некоторое время на столицу полетели российские ракеты, запущенные противниками с бортов стратегической авиации Ту-95. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Над Киевом сбили по меньшей мере 20 воздушных целей, тем не менее из-за обломков погибли два человека, еще трое были ранены. В Шевченковском районе столицы на территории предприятия обломки ракет убили двух охранников в возрасте 26 и 36 лет. Также в результате падения кусков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах, в частности на территории нежилой застройки.

Последствия российского удара по столице

Как вы сказали, действительно, эта атака, которая была прошлой ночью, была одной из самых массовых за последнее время. Только в нашем городе, в пригороде города Киева было сбито более 20 ракет и большое количество дронов. То есть атака была такая скомбинированная — дроны, и ракеты. Спасибо нашим Противовоздушным силам. Мы слышали взрывы.