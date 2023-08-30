Сбиты все 28 ракет и 15 из 16 дронов. Ночью РФ ударила по югу, Житомирской области и Киеву, в столице двое погибших — главное 30 августа, 15:45 Полицейские Киева возле обломка сбитой ракеты (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Ночью в среду, 30 августа, Россия массированно атаковала Украину группами ударных беспилотников и ракетами, запустив 44 воздушные цели (из них сбито 43). Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, под ударом оказались Киев, юг Украины, Житомирская область.

NV следит за последствиями новой массированной атаки России.

Главное:

В ночь на 30 августа Россия осуществила массированную атаку в несколько волн . Были сбиты 15 из 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и все 28 ракет воздушного базирования типов Х-101/Х-555/Х-55. Ракеты и дроны были уничтожены в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

. Были сбиты 15 из 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и все 28 ракет воздушного базирования типов Х-101/Х-555/Х-55. Ракеты и дроны были уничтожены в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Над Киевом сбили по меньшей мере 20 воздушных целей, однако из-за обломков погибли два человека, еще трое были ранены. В Шевченковском районе столицы на территории предприятия обломки ракет убили двух охранников 26 и 36 лет. Также в результате падения фрагментов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах, в том числе на территории нежилой застройки.

сбили по меньшей мере 20 воздушных целей, однако из-за обломков погибли два человека, еще трое были ранены. В Шевченковском районе столицы на территории предприятия обломки ракет убили двух охранников 26 и 36 лет. Также в результате падения фрагментов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах, в том числе на территории нежилой застройки. В Киевской области обломки сбитых ракет повредили частные дома и двухэтажное здание в разных населенных пунктах, жертв нет.

обломки сбитых ракет повредили частные дома и двухэтажное здание в разных населенных пунктах, жертв нет. В Житомирской области оккупанты атаковали дронами один из объектов инфраструктуры, вспыхнул пожар, его быстро потушили, пострадавших нет.

оккупанты атаковали дронами один из объектов инфраструктуры, вспыхнул пожар, его быстро потушили, пострадавших нет. В Одессе и области ночью слышали взрывы.

Видео дня

15:40 «Наши котики ПВО». Дантес, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и другие звезды отреагировали на ночную ракетную атаку РФ на Киев

В соцсетях известные украинцы рассказали, как провели тяжелую ночь и выразили благодарность силам украинской ПВО.

14:16 «Все горело». Жители Киева рассказали подробности о ночной атаке РФ — видео



«Сначала дали тревогу, я прочитала, что летят дроны, я успокоилась и не обратила особое внимание на эти дроны… А потом слышу, что что-то где-то сбивают. Я решила от окна перейти в коридор и легла в коридоре. Видимо, задремала… Я даже не знаю… И тут я просыпаюсь от того, что все летит, все падает и зарево горит и все стекло… Я так поняла, что меня отбросило прямо в ванную. Я больше ничего не помню», — сказала одна из местных жительниц Радио Свобода.



11:54 Ночная атака РФ: над морем в Одесской области сбили восемь вражеских ракет, еще одну — в Черкасской



Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram, восемь ракет были уничтожены над Черным морем. Попаданий и разрушений нет.



В Черкасской ОВА уточнили, что в результате ликвидации российской ракеты люди не пострадали. Разрушений из-за падения обломков тоже нет.



10:43 «Обломок ракеты застрял в окне». Жители Киева рассказали детали о самом мощном с весны ударе России по столице

Суспільне сообщает, что 16-летний Назар Кузьменко видел, как обломки рухнули на крышу торгового помещения в Дарницком районе.

По его словам, он как раз вышел на балкон примерно в пять утра.

Илья из Шевченковского района рассказал, что на рассвете слышал два взрыва. По его словам, позже он вышел перекурить на балкон и услышал сильный гул. Сразу спрятался в комнате, а затем вылетело стекло из окон. Уже в коридоре вместе с семьей услышали еще один взрыв.

«У меня вылетела панель балкона внутрь квартиры. Слава богу, что ее остановила бетонная стена. Прямо за ней стоит диван, где спят мои родители. Обломок ракеты застрял в окне моей комнаты», — сказал он.

10:08 «Массированная атака — это глобальнее» В Воздушных силах Украины прокомментировали ночной удар России

«Не назовешь это массированной ракетной атакой, массированная — это несколько глобальнее, но это очередная атака оккупантов. 28 ракет было запущено из района Каспия и Энгельса с самолетов стратегической авиации Ту-95МС», — сказал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат подтвердил, что все 28 ракет были уничтожены, успешную боевую работу силы ППО выполнили в Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях.

09:36 Обломки ракет в двух районах, пожары и погибшие. Последствия сильнейшего удара РФ по Киеву с весны — фоторепортаж

В ночь на среду, 30 августа, РФ совершила мощную атаку по столице Украины с весны. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

Сначала российские оккупанты запустили по украинской столице несколько групп шахедов, они заходили в Киев с разных направлений. Затем через некоторое время в столицу полетели российские ракеты, запущенные противниками с бортов стратегической авиации Ту-95. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Силам украинского ПВО удалось сбить над Киевом более 20 вражеских целей. Обломки сбитых ракет упали в Дарницком и Шевченковском районах, начались пожары. В Дарницком районе обломки ракеты упали на крышу супермаркета Ашан, повредив здание.

Фото: REUTERS/Yurii Kovalenko

09:05 Полиция уточнила масштабы разрушений в Киевской области: повреждены шесть частных домов, трое пострадавших



08:45 Ночью Силы обороны уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных дронов — Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подтвердил, что сегодня ночью Россия атаковала территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА.

Всего было зафиксировано 44 вражеских воздушных цели:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса — сбиты все 28.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений ( Приморско-Ахтарск, Курск) — из них сбиты 15.

Ракеты и дроны были уничтожены в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

08:25 Вспышки над городом и обломки ракет на улицах: фото ночной атаки на Киев и ее последствий от Reuters



Вспышка от попадания в ракету над Киевом / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вспышка от ночного взрыва над Киевом / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Киевские полицейские возле обломка ракеты / Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Фото: . REUTERS/Yurii Kovalenko

Повреждения на крыше здания торгового центра в Киеве / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Повреждения на крыше здания торгового центра в Киеве / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

08:23 Россия атаковала дронами объект инфраструктуры в Житомирской области

Российские оккупанты атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирской области иранскими дронами-камикадзе Shahed в ночь на среду, 30 августа. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили часть воздушных целей. Обломки российского беспилотника частично повредили объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Начался пожар, который быстро потушили. Пострадавших в результате удара РФ нет. Место атаки осматривает полиция, информацию о масштабе повреждений уточняют.

08:03 Последствия ночных обстрелов Киева — фото и видео



07:38 В Киевской области обломки ракет повредили частные дома, произошло возгорание на кладбище — полиция



07:20 Погибшие в Киеве — охранники предприятия, мужчины 26 и 36 лет

Об этом сообщили в КМВА.

07:05 Двое погибших, трое раненых: власти Киева уточнили последствия массированной атаки

«В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы», — сообщили в КГВА.



06:30 Над Киевом силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей

Об этом сообщили в КГВА.

Сначала российские оккупанты применили ударные БПЛА, после чего на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

06:15. Количество пострадавших в результате атаки РФ на Киев возросло до двух. Они госпитализированы.



Кличко заявил, что пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков, в частности, в Дарницком районе и в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

06:05. В результате российской атаки на Киев погибли два человека, еще один получил ранения, сообщили в КГВА.



Сообщается, что люди погибли в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия. Раненой оказывается медицинская помощь.

06:00. В Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от осколков стекла, заявил Кличко.

05:47. В Шевченковском районе Киева обнаружено еще одно место падения обломков. Там есть возгорание на открытой местности. В Дарницком и Шевченковском районах столицы работают пожарно-спасательные службы.



05:40. В Киеве и ряде областей объявили об отбое воздушной тревоги.



05:35. Кличко заявил, что медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район. Пострадавших по вызовам пока не обнаружено.

05:31. В КГВА сообщили о падении обломков ракет в Дарницком и Шевченковском районах столицы. В Дарницком районе обломки упали на крышу торгового заведения. В Шевченковском — на территорию нежилой застройки.



Информация о пострадавших уточняется.



05:18. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и призвал оставаться в укрытиях.



05:17. В Киеве работает ПВО, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя, сообщили в городской военной администрации.



04:58. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.



Инфографика: alerts.in.ua

04:51. Ракетная угроза распространилась на западные области Украины.



04:37. Группа ракет идет в направлении Черкасской области, сообщили Воздушные силы. По данным Общественного, в регионе слышны взрывы.

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил, что в области работает ПВО.



04:29. Воздушные силы предупредили о ракетах в направлении Киева. Сергей Попко тоже призвал не уходить из укрытия до отбоя.



04:10. Крылатые ракеты в Сумской области — Воздушные силы.



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:10 / Инфографика: alerts.in.ua

04:04. Группа крылатых ракет подходит к границе Украины из Белгородской области, предупредили в Воздушных силах.



03:44. Российские оккупанты выпустили крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Они подойдут к воздушному пространству Украины около 4:00 в районе Сумской области.



03:32. Две группы дронов движутся на запад с границы между Житомирской и Ровенской областями, а также с севера Житомирской области, заявили Воздушные силы.



03:21. Воздушные силы просят жителей Винницы срочно перейти в укрытия.



03:11. Ракетная угроза в Николаевской области, сообщают Воздушные силы.

03:06. Общественное сообщает о новом взрыве в Одессе.



03:01. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что оккупанты атакуют регион ракетами, и попросил жителей и гостей региона не выходить из укрытий и не снимать работу ПВО.



02:55. Общественное сообщило о звуке взрыва в Одессе.



02:52. Ракетная угроза в Одесской области, сообщают Воздушные силы. Оккупанты атакуют с Черного моря ракетами Калибр.



02:46. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также предупредил об угрозе применения ударных беспилотников в Киеве. Позже он сообщил, что на подступах к Киеву работает ПВО.



02:41. В Киеве объявили воздушную тревогу, группа дронов-камикадзе идет на столицу с юга, предупредили в Воздушных силах. Там также призвали перейти в укрытие жителей Кропивницкого.



02:32. Угроза ударных БПЛА россиян в Хмельницкой области, две группы дронов движутся в направлении Житомира с юга области — данные Воздушных сил.



02:10. Шахеды приближаются к границе Винницкой области и движутся в сторону Чернигова, сообщают Воздушные силы.



Карта воздушных тревог по состоянию на 2:10 / Инфографика: alerts.in.ua

01:55. Группа ударных беспилотников страны-террориста находится в районе Умани, Воздушные силы призывают не выходить из укрытий.



01:44. Группа вражеских беспилотников находится в районе стыка Черниговской, Киевской областей и границы Украины с Беларусью, они идут на Киев, предупредили Воздушные силы.



01:28. Угроза баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:30 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ призвали жителей областей, в которых объявлена тревога, оставаться в укрытиях, и предупредили о работе ПВО.

Ранее в Воздушных силах предупреждали, что первая группа дронов-камикадзе российских оккупантов находится в пределах Сумской и Черниговской областей и идет в направлении Киева, вторая группа — в пределах Днепропетровской и Николаевской областей, идет в сторону Кропивницкого.