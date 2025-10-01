Ночная атака на Харьков: авиабомбы РФ вызвали разрушения и пожары, есть пострадавшие

Вспыхнули торговые павильоны на площади около 500 кв. м, (Фото: @synegubov)

В ночь на 1 октября российские войска осуществили массированную атаку на Харьков , применив управляемые авиабомбы (КАБы). В результате ударов в городе возникли пожары, разрушены дома и другие объекты инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, около 01:57 была зафиксирована угроза применения баллистических ракет со стороны Брянщины, а затем — из Курской области. Параллельно в направлении города фиксировали движение авиабомб. Именно после этого в Харькове прогремели серии взрывов.



Реклама

Городской голова Игорь Терехов подтвердил, что Харьков оказался под комбинированной атакой, однако пока основные разрушения вызвали именно КАБы.

Под ударом оказались Киевский и Салтовский районы города. В результате попаданий разрушены частные дома и гаражи, загорелся городской рынок. Пожар также зафиксирован на территории гаражного кооператива.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки:

вспыхнули торговые павильоны на площади около 500 кв. м,

горели гаражи и частный дом,

повреждено остекление жилых домов и аптеки.

По уточненным данным, по состоянию на 03:20 известно о шести пострадавших. Все они получили необходимую медицинскую помощь.