Российские оккупанты атаковали Днепр и область, вспыхнули пожары, изуродована пятиэтажка — фото
Последствия российской атаки на Синельниковский район (Фото: Сергей Лысак)
В ночь на 3 октября войска страны-агрессора обстреляли Днепр и область. В Днепре прогремели взрывы, в результате чего возникли пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.
В Шахтерской громаде Синельниковского района пострадала пятиэтажка — в ней выбиты окна.
Утром обстрелу подверглась Межевская громада, где загорелся жилой дом.
По Марганецкой громаде на Никопольщине враг нанес удар FPV-дроном и обстреливал ее из тяжелой артиллерии. Последствия сейчас уточняются.
«Главное — везде обошлось без пострадавших», — добавил Лысак.
По данным Воздушного командования, силы ПВО над Днепропетровской областью сбили 13 вражеских дронов.
В ночь на 3 октября Россия нанесла массированный удар по Украине шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Больше всего пострадала Полтавская область, а также Одесса и Днепр, где в течение ночи раздавались взрывы.