В ночь на 3 октября войска страны-агрессора обстреляли Днепр и область. В Днепре прогремели взрывы, в результате чего возникли пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

В Шахтерской громаде Синельниковского района пострадала пятиэтажка — в ней выбиты окна.

Реклама

Утром обстрелу подверглась Межевская громада, где загорелся жилой дом.

По Марганецкой громаде на Никопольщине враг нанес удар FPV-дроном и обстреливал ее из тяжелой артиллерии. Последствия сейчас уточняются.

«Главное — везде обошлось без пострадавших», — добавил Лысак.

По данным Воздушного командования, силы ПВО над Днепропетровской областью сбили 13 вражеских дронов.

В ночь на 3 октября Россия нанесла массированный удар по Украине шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Больше всего пострадала Полтавская область, а также Одесса и Днепр, где в течение ночи раздавались взрывы.