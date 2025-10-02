В Киеве и части регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

В Воздушных силах предупредили украинцев о полете БПЛА курсом на Киев и о БПЛА на севере Киевской области (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)

В четверг, 2 октября, в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских шахедов.

«В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги», — заявили в КМВА.

До этого в Воздушных силах предупредили украинцев о полете БПЛА курсом на Киев и о БПЛА на севере Киевской области — курсом на Житомирскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:30

Фото: https://alerts.in.ua/

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, войска страны-агрессора России в ночь с 1 на 2 октября атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Система ПВО обезвредила 53 российских дрона на севере, юге и востоке страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на шести локациях. По состоянию на 09:06 российская шахедная атака продолжается, в воздухе находятся несколько беспилотников, подытожили украинские офицеры.