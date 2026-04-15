Россия ударила по Днепру: вспыхнуло админздание, есть раненая

15 апреля, 04:09
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Местные власти обнародовали кадры последствий попадания (Фото: @dnipropetrovskaODA)

Местные власти обнародовали кадры последствий попадания (Фото: @dnipropetrovskaODA)

В ночь на 15 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. В городе вспыхнуло административное здание. Также известно по меньшей мере об одной пострадавшей.

05:56 Видео последствий атаки врага по Днепру

Об этом сообщили в ОВА.

По предварительным данным, в результате атаки в Днепре произошло возгорание административного здания. Первые сообщения из области указывали, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии стало известно о раненой 29-летней женщине.

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После первого удара в городе раздавались повторные взрывы. Местные власти обнародовали кадры последствий попадания.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины шахеды Город Днепр

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