Россия ударила по Днепру: вспыхнуло админздание, есть раненая

В ночь на 15 апреля российские войска нанесли удар по Днепру . В городе вспыхнуло административное здание. Также известно по меньшей мере об одной пострадавшей.

05:56 Видео последствий атаки врага по Днепру

Об этом сообщили в ОВА.

По предварительным данным, в результате атаки в Днепре произошло возгорание административного здания. Первые сообщения из области указывали, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии стало известно о раненой 29-летней женщине.



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После первого удара в городе раздавались повторные взрывы. Местные власти обнародовали кадры последствий попадания.