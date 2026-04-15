Последствия удара по портовой инфраструктуре Одесской области, 15 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)

В ночь на 15 апреля в нескольких регионах Украины фиксировали движение вражеских беспилотников и ракет. Взрывы прогремели в Запорожье и Днепре. В Запорожье погибла женщина .

08:48 Ночью Россия ударила 40 дронами по Черкассам, повреждены и разрушены десятки домов, четверо раненых

Об этом сообщает Суспільне и руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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В Черкассах полностью разрушены три дома, еще около десяти повреждены, пять автомобилей сгорели.

Ранения получили четверо местных жителей. Местные силы ПВО уничтожили около 40 дронов.

08:16 На Киевщине в результате ночной атаки вспыхнули пожары в Белоцерковском и Обуховском районах

Пожарные уже потушили возгорание. В Белоцерковском районе горело складское помещение. В Обуховском возник пожар в частном жилом доме, была повреждена хозяйственная постройка.

07:50 В Сумах россияне трижды ударили по одной локации в промышленной зоне города

Спасатели ГСЧС, по которым россияне нанесли ряд повторных ударов, ликвидировали все пожары.

07:37 На юге Одесской области Россия снова поразила портовую инфраструктуру, вспыхнули пожары, сообщает ГСЧС.

Спасатели не уточняют локацию атаки, однако сегодня ночью мониторинговые паблики сообщали о 15 БпЛА в направлении Измаила. Вчера, в ночь на 14 апреля, также был поражен порт Измаила.

07:33 Глава Днепровской ОВА показал последствия ударов по Днепру, где было повреждено админздание и многоэтажка.

Пострадали три человека. 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении.

07:24 Ночью РФ атаковала Украину 324 дронами и тремя баллистическими Искандерами

По данным Воздушных сил, это количество целей с 18:00 14 апреля.

Удалось сбить или обезвредить 309 из 324 вражеских ударных БпЛА, но ни одной из трех баллистическими ракет Искандер-М обезврежено не было.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

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В воздушном пространстве Украины находятся еще несколько вражеских БПЛА.

07:12 Отбой тревоги в Киеве

06:53 Вражеские БпЛА направляются в Киев с восточного направления, сейчас фиксируются в районах н.п. Дымер, Макаров, Белая Криница, сообщают Воздушные силы. Также вражеский БПЛА в районе н.п. Седнев в направлении Чернигова

06:46 По уточненным данным, в Запорожье погибла 74-летняя продавщица киоска, сообщил руководитель ОГА Иван Федоров В результате обстрела также повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

06:31 В Запорожье погибла женщина, которая находилась в киоске во время атаки, сообщил руководитель ОГА Федоров.

06:22 Воздушные силы сообщают, что группы БпЛА на Житомирщине изменили направление движения. Направляются на восток в направлении Киева/Киевщины (по линии Новая Боровая, Бородянка).

Вражеский БпЛА на окраинах Киева в районе Чайки.

06:19 Киев — воздушная тревога.

Фото: alerts.in.ua

05:55 Вследствие удара РФ по Запорожью повреждено предприятие. Предварительно, без пострадавших, сообщил руководитель ОВА Федоров.

05:40 В результате вражеского обстрела в Запорожье горит автостоянка.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

04:49 Россияне атаковали Запорожье. Вследствие обстрела в одном из жилых районов занялся пожар, сообщил руководитель ОВА Федоров.

04:24 В Киевской области по вражеским целям работали силы ПВО, сообщили в КОВА.

В то же время мониторинговые каналы фиксировали движение БпЛА через Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области.

03:53 Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОГА Александр Ганжа.

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По сообщениям корреспондентов Общественного, взрывы ночью прогремели в Измаиле и Днепре.

Воздушные силы сообщали, что вражеские БпЛА двигались на Харьков с севера; в сторону Златополя на Харьковщине; на Кременчуг; на Измаил со стороны Черного моря; в направлении Днепра; с Херсонщины в сторону Николаевщины.

Фото: alerts.in.ua

Отдельно ночью появлялись предупреждения о ракете в Синельниковском районе Днепропетровской области и о ракетах курсом на Днепр. На фоне этого жителей призывали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.