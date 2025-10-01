Удар РФ по центру Днепра. Количество раненых снова возросло

В Днепре возросло количество пострадавших в результате дроновой атаки по центру города, которая произошла вчера, 30 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Среди них стало больше несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний юноша», — отметил Лысак.

По его словам, ночью россияне также нанесли удары дронами по Петропавловской и Покровской громадам Синельниковского района. Повреждены инфраструктура и помещение, в котором располагались магазин и аптека. Люди не пострадали.

Кроме того, по Покровской громаде Никопольщины россияне стреляли из тяжелой артиллерии. Специалисты выясняют последствия, обошлось без жертв.

30 сентября россияне атаковали Днепр БпЛА. Произошло несколько возгораний.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате удара пострадали здания медцентра и детской стоматологии.

Как пишет Суспільне, из-за атаки поврежден также корпус одного из университетов города, в момент взрыва в здании находились преподаватели и техперсонал. В результате атаки в помещениях повылетало около 50 окон, женщину ранило стеклом.

По состоянию на конец дня 30 сентября было известно о погибшем и 28 пострадавших. Среди них — 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Госпитализированы 12 человек.