«Нужны совместные действия». Зеленский призвал мир создать защиту от российских дронов и ракет после удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара по Днепру дронами пострадали более 10 человек. Он призвал мир построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы «ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы».

«Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает», — написал Зеленский в Telegram.

Реклама

Он отметил, что каждым таким ударом россияне снова доказывают, что «сильное давление на них нужно», и санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Как уточнили в ОВА, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. По данным медиков, ранения получили 15 человек.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате удара пострадали здания медцентра и детской стоматологии.

Как пишет Суспільне, из-за атаки поврежден также корпус одного из университетов города. По словам декана факультета психологии Зои, в момент взрыва в здании находились преподаватели и техперсонал. В результате атаки в помещениях повылетало около 50 окон, женщину ранило стеклом.

«У нас было совещание. Мы обсуждали образовательную программу. И вдруг свист очень такой, взрыв. Один, второй, третий. Мы выбежали в комнату там, между двумя стенами. Я уже подумала — все. Начала думать, где ключи, что если вдруг все здесь рухнет. Ярость и злость невероятная. Как можно, как это можно делать? Сейчас из персонала одни мужественные остались, потому что надо же убирать кому-то», — рассказала женщина.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Ранее Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепр БпЛА. По его словам, произошло несколько возгораний.