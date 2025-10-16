Новый комбинированный удар по энергосистеме: Россия ночью атаковала Украину 320 дронами и 37 ракетами, ПВО сбила 283 цели

Россия атаковала Украину 320 дронами и 37 ракетами ночью 16 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 16 октября, нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением 357 средств воздушного нападения. ПВО Украины сбила и обезвредила 288 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия ночью атаковала Украину следующими средствами:

320 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, около 200 из них — шахэды;

двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;

26 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

двумя крылатыми ракетами Искандер-К;

семью управляемыми авиаракетами Х-59.

Реклама

Читайте также: Укрэнерго предупредило о вероятных отключениях света для промышленности во всех областях

Основными направлениями удара РФ были Полтавская и Харьковская области.

По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона обезвредила 283 дронов и пять управляемых авиационных ракет Х-59. Еще 18 российских ракет локально потеряны, указывают Воздушные силы.

По данным военных, в результате атаки есть прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых — на двух локациях.

По состоянию на 11:00 российская атака продолжается. Воздушные силы предупредили о нескольких БпЛА в небе над Украиной.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что РФ ночью осуществила шестую атаку на газовую инфраструктуру с начала месяца. Пострадали четверо газовиков, в нескольких регионах фиксируют попадания и разрушения, ряд объектов остановил работу.

Инфографика: NV

Под атакой РФ была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей, сообщал президент Украины.

ДТЭК писала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.

Укрэнерго 16 октября ввела аварийные отключения света в Киеве и 10 областях Украины из-за последствий российских ударов по энергетике.