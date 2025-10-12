Россия нанесла удары КАБами в двух районах Харькова, есть пострадавший

О взрыве в Харькове стало известно в 17:39 (Фото: Думська via Telegram)

Вечером 12 октября Россия нанесла удары КАБами в Немышлянском и Слободском районах Харькова .

Обновлено 18:25 Пострадал 42-летний мужчина, медики оказали ему первую помощь, его госпитализируют, сообщил Синегубов.



Обновлено 18:15 В Немышлянском районе, по предварительным данным, попадание было в землю, по имеющейся на данный момент информации, жилищный фонд не пострадал, сообщил Терехов. Из Слободского района жалоб о разрушениях тоже не поступало, отметил он.



Обновлено 18:12 В результате падения российского КАБа в Слободском районе один человек пострадал, по вызову выехали медики, сообщил Синегубов.



О пуске КАБов на Харьковщину Воздушные силы сообщили в 17:34, а в 17:36 уточнили, что они летят на Харьков.

В 17:39 Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.

В 17:43 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, Россия ударила КАБом по одному из районов Харькова.

Через минуту он добавил, что, по предварительным данным, падение КАБов зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах города.

Мэр Харькова Игорь Терехов пока сообщал только об ударе КАБом в Немышлянском районе Харькова.