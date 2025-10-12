Россия нанесла удары КАБами в двух районах Харькова, есть пострадавший

12 октября, 18:26
Поделиться:
О взрыве в Харькове стало известно в 17:39 (Фото: Думська via Telegram)

О взрыве в Харькове стало известно в 17:39 (Фото: Думська via Telegram)

Вечером 12 октября Россия нанесла удары КАБами в Немышлянском и Слободском районах Харькова.

Обновлено 18:25 Пострадал 42-летний мужчина, медики оказали ему первую помощь, его госпитализируют, сообщил Синегубов.

Обновлено 18:15 В Немышлянском районе, по предварительным данным, попадание было в землю, по имеющейся на данный момент информации, жилищный фонд не пострадал, сообщил Терехов. Из Слободского района жалоб о разрушениях тоже не поступало, отметил он.

Реклама

Обновлено 18:12 В результате падения российского КАБа в Слободском районе один человек пострадал, по вызову выехали медики, сообщил Синегубов.

О пуске КАБов на Харьковщину Воздушные силы сообщили в 17:34, а в 17:36 уточнили, что они летят на Харьков.

В 17:39 Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.

В 17:43 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, Россия ударила КАБом по одному из районов Харькова.

Через минуту он добавил, что, по предварительным данным, падение КАБов зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах города.

Мэр Харькова Игорь Терехов пока сообщал только об ударе КАБом в Немышлянском районе Харькова.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Харьков Война России против Украины Взрыв российские атаки КАБы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies