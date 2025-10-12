Россияне в Запорожской области атаковали машину FPV-дроном: погиб водитель, еще три человека получили ранения
В Запорожской области россияне атаковали машину с гражданскими (Фото: Думская via Telegram)
Российские оккупанты в воскресенье, 12 октября, атаковали FPV-дроном авто в селе Новопавловка Запорожской области, в результате чего погиб 32-летний водитель. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Враг атаковал беспилотником машину. К сожалению, водитель погиб на месте», — написал Федоров в Telegram.
Впоследствии он добавил, что, по уточненной информации, пострадали три человека: 36-летний брат погибшего и две сестры 17 и 19 лет. Им оказывается медицинская помощь.
Ранее в ночь на 10 октября россияне ударили по Запорожью ударными БпЛА. В результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме. Погиб семилетний мальчик, еще три человека получили ранения.
Иван Федоров сообщал, что в результате российской атаки было зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.