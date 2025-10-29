Россияне атаковали критическую инфраструктуру Одесской области, Подольск остался без света

29 октября, 05:51
ГСЧС ликвидируют последствия атаки (иллюстративное фото) (Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

В ночь на 29 октября в городе Подольск (Одесская область) прогремели по меньшей мере пять взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне.

Около 02:00 ночи Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов с Черного моря в направлении Одесской области. В 03:37 в Подольске зафиксировали серию взрывов, после чего в городе исчезло электроснабжение.

Около 5 утра, по данным правоохранителей, Россия атаковала объекты критической инфраструктуры. В результате удара город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение.

Предварительно — без пострадавших.

Отбой воздушной тревоги в регионе объявили около 03:40. На месте работают аварийные и энергетические службы.

