Россияне атаковали критическую инфраструктуру Одесской области, Подольск остался без света
ГСЧС ликвидируют последствия атаки (иллюстративное фото) (Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)
В ночь на 29 октября в городе Подольск (Одесская область) прогремели по меньшей мере пять взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспільне.
Около 02:00 ночи Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов с Черного моря в направлении Одесской области. В 03:37 в Подольске зафиксировали серию взрывов, после чего в городе исчезло электроснабжение.
Около 5 утра, по данным правоохранителей, Россия атаковала объекты критической инфраструктуры. В результате удара город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение.
Предварительно — без пострадавших.
Отбой воздушной тревоги в регионе объявили около 03:40. На месте работают аварийные и энергетические службы.