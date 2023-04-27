Более 500 оккупантов, 16 бронемашин и 21 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ 27 апреля, 08:03 Генштаб сообщил о потерях российской оккупационной армии в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 27 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 188920 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 3694 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7178 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 2887 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 542 ( +3) ед,

+3) ед, средства ПВО — 293 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 ( +21),

+21), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5805 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 352 ( +0).

Ранее в СМИ появилась информация, что на войне в Украине ликвидировали уже десять российских депутатов. Это число может быть еще больше.

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