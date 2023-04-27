Более 500 оккупантов, 16 бронемашин и 21 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
Генштаб сообщил о потерях российской оккупационной армии в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 27 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 188920 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
- РСЗО — 542 (+3) ед,
- средства ПВО — 293 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
- специальная техника — 352 (+0).
Ранее в СМИ появилась информация, что на войне в Украине ликвидировали уже десять российских депутатов. Это число может быть еще больше.