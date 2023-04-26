Погибших может быть больше. СМИ назвали количество депутатов РФ, которых уничтожили на войне в Украине 26 апреля, 14:28 Десять российских депутатов были ликвидированы в Украине (Фото:t.me/mozhemobyasnit)

На войне в Украине погибли уже десять российских депутатов, сообщает Telegram-канал Можем объяснить. Это лишь те смерти, о которых сообщалось публично.



Отмечается, что на фронте ликвидированные депутаты смогли продержаться 3−4 месяца.

Почти все из них — муниципальные депутаты, некоторые попали под мобилизацию, а часть ушла добровольцами. Большинство — члены Единой России.

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Вчера стало известно о гибели депутата Верховного Совета Хакассии от КПРФ Дмитрия Иванова, успевшего повоевать два месяца в ЧВК Вагнер. Иванов — единственный парламентарий регионального уровня.

Еще в июле 2022 года погиб депутат Каменоломенского сельского поселения, представитель партии Яблоко Степан Парядин. Он ушел на фронт добровольцем в апреле.

Также среди уничтоженных в Украине — депутат хурала Кызыла Айдыс Саая (Тува, погиб в начале сентября), депутат сельского поселения Хуртагинское Даша Джарипов (Бурятия, скончался в марте от осколочных ранений), башкирский депутат сельсовета Денис Пихтовиков (прослужил с сентября до января), депутат Щелкинского горсовета Виталий Костенко (погиб в январе). Ордена мужества удостоился их однопартиец Алексей Дяволюк (Псковская область, погиб в марте).

Кроме того, в начале марта 2023 года погиб представитель Справедливой России из Ивановской области Андрей Сизов, который в феврале завербовался в ЧВК Вагнер.

С мая до декабря продержался на фронте другой доброволец, коммунист сельсовета Сергей Голиков (Новосибирская область).

Депутат архангельского поселения Вельское 28-летний Дмитрий Истомин прошел в парламент как самовыдвиженец, добровольно ушел на фронт, служил с октября в Вагнере, в декабре сообщили о его гибели.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 188 тысяч.

