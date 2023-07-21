Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине, повредив аграрную фирму
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 32 раза обстреляли территорию Сумщины.
Обстрелам подверглись Новослободская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская, Путивльская и Хотинская общины. Было зафиксировано 209 взрывов.
Россияне вели обстрелы из минометов и артиллерии и применяли авиацию. В Краснопольской общине в результате авиаудара повреждена агро фирма.